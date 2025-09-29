Un asesor fiscal no se corta y alerta a España sobre Hacienda: "Destruye muchas vidas y afecta a la relación con tu familia"

El sistema de impuestos español ha provocado quejas constantes por parte de los trabajadores. Muchos sienten que están ahogados por la cantidad de impuestos y que las inspecciones de Hacienda son una presión excesiva.

Un gran defensor de esta idea es el asesor fiscal Álex Algarci, cofundador de Fixcal. En el podcast Cancelled, Algarci ha atacado duramente la forma de trabajar de la fiscalidad española.

Según explica el asesor, el ciudadano que paga impuestos está en una situación de gran indefensión.

Algarci ha definido el sistema de Hacienda con una palabra muy fuerte: "chantaje". "No sé si usar esta palabra me traerá problemas," explica.

El asesor explica que no se ve "la gente cuya vida es destruida o que acaba en la cárcel", sino que solo se ven "los casos de éxito".

"Hay mucha gente que cae por el camino. Joder, mucha. Considero que algo muy enriquecedor de mi vida ha sido ver caer a tanta gente por la posición profesional que tengo", apunta.

Álex Algarci reconoce que puede sonar "un poco cruel" esta afirmación, pero lo contextualiza: "Me ha hecho tener mucha prudencia a la hora de gestionar mi patrimonio y no volverme loco".

En este sentido, el asesor afirma que "un conflicto con Hacienda no solo se lleva por delante tu patrimonio, a veces también se lleva por delante tu relación con tu familia".

"He visto muchos casos de personas que comienzan un proceso larguísimo. Son vidas destrozadas, esa incertidumbre, que te quiten el dinero, ese costo de oportunidad durante el proceso", añade.

Durante toda la investigación, Algarci sostiene que existe "un miedo constante que hace que la persona lo pase mal".

Además, describe otras consecuencias negativas de esto: "A menudo deteriora sus relaciones sociales. He visto destruirse muchas vidas en planos mucho más amplios que solamente el patrimonial o el económico".