Laura Allué (61 años y 44 años cotizados) sobre su pensión recortada un 26%: “Empecé a trabajar con 15 años. Es injusto”

Montaje de Laura Allué con un jubilado contando dinero en una imagen creada con IA.

Una pensión de jubilación se puede definir de muchas maneras. Hay quien la define como una recompensa por los muchos años trabajados y cotizados a la Seguridad Social. Pero hay también quien la ve como una injusticia ‘tan grande como la copa de un pino’.

Recordemos que una pensión de jubilación es una prestación económica vitalicia. Es decir, de por vida. Y se recibe una vez la persona cesa su actividad laboral por llegar a una edad determinada.

Hecha esta aclaración, ¿por qué para ciertas personas es una injusticia? Pues porque se les aplica los llamados coeficientes reductores. Dicho de otra manera, van a cobrar menos. Una de ellas es Laura Allué.

Situación injusta

Antes de contar su caso, conviene recordar qué es lo que dice la ley sobre la edad de jubilación. En 2025, la edad para jubilarse es de 65 años si se han cotizado 38 años y tres meses, o más, de cotizaciones.

En el caso de que se hayan cotizado menos de esos 38 años y tres meses, la edad legal de jubilación se sitúa en 66 años y ocho meses.

Laura Allué tiene en la actualidad 61 años. Su carrera laboral ha sido larga, ya que comenzó a trabajar con tan solo 15 años. “En aquella época muchos jóvenes teníamos que ayudar a la economía familiar”, recuerda en un vídeo de Asjubi40.

Esta última es una asociación, de la que es vocal, que aglutina a aquellas personas que también están sufriendo la misma situación que ella. Es decir, personas que se han jubilado antes de la edad y que han sido penalizadas.

Sólo en la asociación hay 10.000 personas. Pero, como cuenta la propia Laura, hay alrededor de medio millón de personas en España que viven su pensión en idénticas circunstancias.

“Compaginé el trabajo con los estudios durante varios años”, sigue recordando. “Últimamente, he trabajado 30 años en un grupo editorial como diseñadora gráfica”.

Y luego añade una situación que considera “injusta” tras tener que jubilarse a los 61 años después de estar dos años en el paro. “He cotizado 44 años y me han aplicado los factores reductores”, apunta.

¿Cuál ha sido la reducción? De un 26%. “Esto es de por vida”, se lamenta Laura Allué. “Estos factores reductores son terribles”.

Terribles porque, además, y según su entender, otras personas que se jubilan han cotizado menos años pero sí perciben el 100% de la pensión.

“Una persona que haya cotizado 35 o 36 años, y se jubile con 65, cobrará el 100% de su pensión porque no le van a descontar nada. En cambio yo, que he cotizado más años, me descuentan los famosos factores reductores”, subraya.

Por todos estos motivos, lanza su queja: “He colaborado más económicamente a la Seguridad Social y en lugar de premiarme por año de más cotizado me castigan”.

Para darle una vuelta a la situación, Laura Allué pide al Gobierno que “derogue los factores reductores. Porque son 500.000 personas en toda España las que estamos afectadas”.