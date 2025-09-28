La jubilada española de 90 años que elige vivir como mochilera: "Te gastas menos que viviendo de buena vida en España”

Kandy García es una mujer que ha convertido su jubilación en un viaje sin fin. Antigua abogada y nacida en España, decidió que el retiro no era el final de su historia, sino el inicio de su mejor etapa. Hoy, a sus 90 años ha visitado más de 80 países y vive experiencias que comparte en redes sociales y ha inspirado a más de 100.000 seguidores con su estilo de vida mochilero. Según contó a Noticias Cuatro, “te gastas menos viajando de mochilera que viviendo de buena vida en España”, una frase que resume su filosofía.

Una jubilada que transformó su vida viajando

Cuando Kandy se jubiló, decidió cumplir el sueño que la acompañó durante décadas: dar la vuelta al mundo. En sus entrevistas ha insistido en que jubilarse no es el final de la vida productiva, sino “una nueva etapa”. Con humor y determinación, asegura que “prefiere cansarse que oxidarse”, y mantiene una rutina de viajes que no ha detenido ni siquiera en la última década.

Para ella, la clave está en mantener proyectos y seguir en movimiento. Explicó que con su pensión de abogada logra cubrir sus gastos, ya que “por 6 euros puedo vivir un día entero en algunos países asiáticos”. Su historia ha generado debate sobre cómo la jubilación en España podría ser también un momento para emigrar y descubrir otros estilos de vida.

Desde que cumplió 80 años ya no viaja sola, sino acompañada de otras mujeres, cumpliendo así el pedido de su hijo que se preocupaba por su seguridad. Sin embargo, asegura que su ritmo no ha bajado y que vive cada día “con prisa”, consciente de que quiere aprovechar al máximo el tiempo que le queda.

La aventura de una española que viaja con prisa para cumplir todos sus sueños. Facebook 'Kandy Abuelita Mochilera'

Historias que inspiran desde la mochila

Kandy recuerda con humor los primeros años de su aventura, cuando viajaba solo con su mochila y hasta hablaba con ella en situaciones extremas. En India, por ejemplo, sobrevivió a un monzón mientras viajaba en la parte superior de un autobús, y a pesar del susto, siguió su recorrido hasta completar la vuelta al mundo.

Entre los destinos que más la marcaron está Camboya, con sus paisajes “maravillosos”, y Australia, donde visitó Uluru, un lugar que los aborígenes consideran sagrado. Allí, un habitante local la guió para que pudiera “escuchar la montaña que respira”, una experiencia que ella describe como mística. Asegura que parte de su vitalidad actual viene de esa conexión espiritual: “Me recargué de energía ahí”, dijo en el programa Futuro imperfecto de RTVE.

Kandy sostiene que las personas envejecen cuando dejan de tener proyectos, y ella tiene tantos que bromea diciendo que “no tiene tiempo de morirse”. Su vida se ha convertido en un ejemplo de que la jubilación puede ser la etapa más activa y enriquecedora.