Jordi Segués, experto en desarrollo personal: "Aprende a decir que no, sin justificarte y sin pedir disculpas"

El ámbito del desarrollo personal cada vez es más viral. Son muchos los creadores de contenido que hablan sobre mentalidad y motivación en redes sociales y podcasts.

Uno de los más reconocidos en este sector es Jordi Segués, consultor y formador en Marketing. En su canal de YouTube habla de mentalidad, modelos de negocio, ventas y marcas personales.

Acumula millones de seguidores entre todas sus redes sociales. Destacando especialmente en TikTok, red social en la que roza los 3 millones, mientras que en Instagram supera la barrera de los dos millones.

En uno de sus últimos vídeos, el youtuber de Andorra habla sobre la importancia de la palabra "No": "Aprende a decir que no sin dar explicaciones. No, no, gracias."

El experto asegura que es normal sentir "la presión social de justificarte o pedir disculpas porque crees que eso es la educación".

No obstante, Jordi Segués no recomienda dar explicaciones. "El problema es que si empiezas a justificarte, abres puertas a que la otra persona valore si tu justificación es válida o no y entras en una negociación", comenta.

"Si no quieres, simplemente di: 'No podré ir. Muchas gracias por pensar en mí'. Ni más ni menos. Simple y elegante, sin justificaciones. 'No, gracias'", añade.

En este sentido, el consultor también recalca en otro de sus vídeos la necesidad de decir que no a todo lo que se salga de tus objetivos.

"El tema es que pongas foco y te obsesiones en un solo objetivo. Aprende a decir que no a todo lo demás. Si lo haces, tu vida cambiará más rápido de lo que te imaginas", asegura.

Jordi Segués también menciona la regla del 90-90-1, que la atribuye a los psicólogos: "Significa que durante los próximos 90 días dedica 90 minutos del día a tu principal objetivo".

"Yo cuando empecé lo apliqué y me ha llevado hasta aquí. Y esto aplica tanto para desarrollar una habilidad nueva como para crear una marca personal o para iniciar un negocio", comenta.

El consultor andorrano también se dedica a impartir charlas y ponencias presenciales. Los días 7, 8 y 9 de noviembre estará en Tarragona en un evento organizado por Alejandro Novas, su mentor.