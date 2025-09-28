Ángel, jubilado con una pensión de 450 €: "Si tuviera un pago digno, no tendría que aprender a manejar una excavadora"

Son muchos los jubilados que, después de muchos años trabajando, deciden disfrutar de su retiro cobrando una pensión de la Seguridad Social cada mes.

Pero para algunos, la realidad es muy diferente: viviendas caras y pensiones bajas convierten la jubilación en un auténtico desafío con el que tienen que luchar día tras día.

Ángel Martín es uno de ellos. Con 77 años y una pensión de 450 euros, sigue trabajando para llegar a fin de mes.

"Con 65 años nadie me daba trabajo"

"No me queda otra. Si tuviera una pensión digna no estaría trabajando en estos momentos", reconoce el pensionista ante los micrófonos de Y ahora Sonsoles.

La necesidad lo llevó a reinventarse. A los 73 años aprendió a manejar una retroexcavadora, aunque nunca había trabajado en construcción.

A pesar de que el sueldo total de su pensión es de 850 euros, a él solo le llega la mitad por haber puesto este nuevo rumbo a su vida buscando una manera de pagar el alquiler.

"Mi mujer es la que lleva los números. Trabajamos por hora y depende de los días en los que trabaje, pero la media es de 3.000 o 3.500 euros al mes", explica.

Ángel junto a los colaboradores del programa. 'Y ahora Sonsoles'.

Sin embargo, confiesa que aún tiene que pagar los 50.000 euros que ha costado la retroexcavadora con la que está trabajando desde entonces.

Antes de todo esto, Ángel dedicó casi toda su vida a la electricidad. Comenzó a trabajar a los 16 años y su empresa funcionó bien hasta 2008.

Tras esa crisis, a los 65 años nadie le ofrecía empleo y tuvo que invertir en maquinaria para seguir trabajando.

Benjamín López, colaborador del programa, no dudó en intervenir. "Nadie debería estar trabajando para comer. El verdadero problema de las pensiones lo tienen los que somos futuros pensionistas", sentenció.

Al escuchar el testimonio de su compañero, otro colaborador aseguró sentir "vergüenza" de que "un hombre con esa edad se tenga que reinventar".

"No es cuestión de bajar pensiones, hay que replantear el modelo fiscal que nos ha llevado a esta situación", estalló en plató.

Las pensiones en España

La pensión media en España ronda los 1,507,5 euros mensuales. Sin embargo, existen muchos factores que pueden determinar la cantidad final que cobra un jubilado por sus años trabajados.

El objetivo de la pensión de jubilación es sencillo: garantizar unos ingresos que permitan mantener cierta estabilidad económica en esta etapa de la vida.

Pese a ello, hay casos que distan mucho de esta realidad. Un ejemplo de ello es el caso de una jubilada que detalló a El Intermedio que con los 700 euros de su pensión propia no podía vivir.

"Si tuviera que vivir de eso, tendría que hacer un cursillo para comer", indicó la mujer al reportero del programa.