Xavi Abat, abogado, rotundo sobre las herencias: “En España no hay libertad para dar en vida lo que te plazca”

Montaje de Xavi Abat con el reparto de una herencia en una imagen creada con IA.

Muchas personas se hacen la misma pregunta cuando, por ejemplo, se quiere dar un piso a los hijos: ¿Donación o testamento? De fondo, el intento de pagar cuanto menos impuestos a Hacienda, mejor.

“Con carácter general, mejor siempre testamento”, afirma el abogado Xavi Abat en un vídeo de TikTok. ¿Por qué dice esto? Porque “las comunidades autónomas castigan bastante la donación aunque mucha gente piensa que si regalo un piso o doy una finca en vida esquivo el lío de la herencia”.

Sin embargo, hay otro punto que el abogado remarca. Y lo hace de manera contundente: “En España no hay libertad para dar en vida lo que te plazca, lo que te dé la gana”. A continuación, te mostramos sus razones para ser rotundo en sus palabras.

Dos cláusulas

Para dar fiabilidad a sus palabras, Xavi Abat se remonta a una sentencia del Tribunal Supremo. El origen de la misma está en el regalo de varias fincas por parte de una abuela a sus hijos y nietos antes de morir.

“En esas donaciones puso dos cláusulas ‘mágicas’: la cláusula de mejora expresa y la cláusula con dispensa de colación”, continúa el abogado. Es decir, que esos bienes no se contarían en el reparto de la herencia.

Sin embargo, cuando la abuela murió, uno de los nietos reclamó que esas fincas debían sumarse al patrimonio hereditario para calcular lo que le correspondía como heredero forzoso.

“La Audiencia Provincial de Albacete le dijo que no, que la voluntad de la abuela era clara”. Sin embargo, prosigue Abat, el nieto recurrió “y el Tribunal Supremo en una sentencia reciente, la 1226/2025, le ha dado la razón”.

¿Por qué lo hizo? Por la legítima. Es decir, la parte mínima de la herencia que la ley reserva obligatoriamente a los herederos forzosos: hijos, nietos y, si no los hay, padres.

“Y aunque la abuela pusiera una cláusula diciendo que esto es un tercio de mejora, o es un dispenso de colación, o diga cualquier cosa, esto no puede hacer saltarse la computación”, añade el abogado.

¿Qué es la computación? “La computación significa que hay que sumar el valor de todas las donaciones hechas en vida para comprobar si con ellas se ha respetado la legítima estricta que marca la ley”, explica Xavi Abat.

En concreto, en España, es de un tercio para estos herederos forzosos que te he dicho. En Cataluña, es un cuarto. “Y si no se respeta esta computación, los herederos pueden impugnar estas donaciones”, precisa.

Por tanto, y a modo de resumen, Xavi Abat resalta que “en España, no hay libertad para dar en vida lo que te plazca, lo que te dé la gana. Te podrían impugnar esa donación”.