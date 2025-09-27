Un jubilado suizo que vive en España con su pensión, alto y claro: "Allí con 1.400 euros es imposible vivir"

Una pareja de jubilados generada por IA y Christoph, un suizo retirado en España. Antena 3/Gemini

España es uno de los países preferidos por los europeos para visitar o para pasar sus vacaciones. Pero no solo eso, también son muchos los jubilados que eligen nuestro país para disfrutar de su retiro laboral.

Este es el caso de Christoph Jenny y su mujer, dos suizos que viven en la localidad malagueña de Frigiliana. Christoph ha contado su historia en 'Y ahora Sonsoles'.

Su amor por España viene de los años 90, cuando trabajaban en Madrid. Por entonces, unos amigos les invitaron a la localidad malagueña de Frigiliana.

“Fue amor a primera vista. Y ha sido un acierto total”, asegura. “Siempre nos decíamos que en el futuro viviríamos en España", añade.

Christoph se jubiló anticipadamente y le quedó una pensión de 1.400 euros, una cantidad similar a la de su mujer.

"Sería imposible vivir" en Suiza, asegura Christoph. Y es que sólo de seguro médico debían pagar unos 1.500 euros al mes. "Ya de alquiler ni hablar, y de vivir y de comida imposible", comenta.

Los cálculos los hicieron con anterioridad y por eso se decidieron a vivir en España: "Con lo que vamos a cobrar vamos a vivir bien en España y es lo que estamos haciendo".

Christoph también ha contado la situación de su hija en Suiza: "Ella paga 3.500 euros al mes por el alquiler".

“En Suiza, por lo general, hay que multiplicar todo por cuatro respecto a España. Los ingresos y los gastos”, sostiene.

El salario medio de los suizos es el más alto del mundo: 104.378 euros. Es decir, más del triple del sueldo medio anual español, que está en 31.698 euros.

En este sentido, el PIB per cápita fue de 96.020 euros en 2024, ocupando el quinto puesto mundial.

Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas, los ciudadanos de este país son los que tienen mejor calidad de vida del mundo.

Pero el alto coste de vida hace que algunos de sus residentes decidan cambiar el país helvético por España, donde Christoph y su mujer disfrutan de su retiro.