Carlos, empresario español en Andorra, tajante: “Creo que hay pocos sitios en Europa donde podrías vivir mejor que aquí”

Carlos Adams es consultor de negocio originario de Extremadura que hace 4 años decidió hacer sus maletas e irse a Andorra. A través de un vídeo en su canal de YouTube expuso si de verdad merece la pena vivir en este país.

Como muchos otros, el motivo inicial de su mudanza estaba relacionado con temas fiscales. No obstante, las características de este paraíso fiscal acabaron por engancharlo: "Vienes por el precio, te quedas por el producto", sentenció.

Este producto lo definió como una serie de ventajas cualitativas que, a largo plazo, el empresario expresó que le han hecho ver las cosas de una manera distinta, señalando que existe una gran calidad de vida en este país.

"Esto no lo tenía en España"

Comenzó destacando que en Andorra, además de las conocidas ventajas fiscales de este país, explicó que una vez asentado allí se descubren ciertas "ventajas cualitativas".

Una de estas ventajas, el empresario la define, como que "tengo la suerte de vivir en una casa en la que hay un gran ventanal que da a un sitio además muy bonito". Definió este sitio como una montaña con acantilados y, en definitiva, un lugar "muy bonito".

Así, explicó que cada vez que mira por la ventana "me invade una sensación muy cálida y muy acogedora, se siente como que tienes más control de tu vida, de ti mismo y de mi destino que cuando estaba en España".

"En España tenía que estar pendiente de todas las tonterías sobre qué es lo que está ocurriendo, qué ley se han inventado, cuál es el escándalo del día... y es que no tiene ningún sentido", señaló como crítica.

Por esto, manifestó que "yo me tomo mi café y siento una paz y tranquilidad que yo no tenía en España".

Además, calificó a Andorra como "la habitación del tiempo", una referencia a la serie animada Dragon Ball. Con este calificativo explicó que este país es una especie de lugar en el que "no pasa el tiempo".

"Tú estás aquí haciendo un montón de cosas y luego vuelves con tu familia y te da la sensación de que no ha pasado el tiempo, es espectacular", describió.

Explicó que el motivo de esta sensación es que "aquí están constantemente ocurriendo muchísimas cosas y te mezclas con un montón de personas que están haciendo otras cosas y aprendes un montón... es un estilo de vida un poco frenético a nivel mental".

Con "frenético" se refería a que es un ambiente que estimula a pensar, a crear y a aprender en un nivel mucho más intenso que, según Adams, en España, ya que "está mucho más diluido".

Ahora bien, esta "intensidad" es difícil vivirla si existe una barrera lingüística. El idioma oficial de Andorra es el catalán; no obstante, el empresario comentó sobre esto que "ellos son muy pragmáticos, al final del día te hablan en español para cualquier cosa".

Respecto a esto señaló que, a pesar de él entender catalán, agradece que no exista una "hostilidad" hacia el que no habla el mismo idioma y haya un intento de comunicación entre ambas partes: "nunca me he sentido desplazado en ese aspecto".

A nivel de precios, estableció que "si estás acostumbrado a vivir en Barcelona o en Madrid son bastante similares, y el servicio en general es bueno". Sentenció también que "aquí cuando algo vale dinero, vale dinero porque es bueno".

Otro punto que le concedió a Andorra el empresario es la seguridad: "No existen prácticamente los robos". Incluso recordó que recientemente perdió su cartera y a los pocos días se la devolvió la Policía "con todo dentro".

La razón por la cual este país vecino es tan seguro es porque "se castiga severamente", expuso Adams. Con esto, también criticó que en España "se han acostumbrado a lo malo y lo han ido normalizando".

"En 2025 creo que podríamos tener unos niveles de seguridad y unos estándares mucho más razonables de los que tenemos en España", señaló el empresario.

Así, por último, concluyó que "creo que hay pocos sitios en Europa en los que podrías vivir de verdad mejor que aquí y estoy hablando a nivel de calidad de vida, dejando de lado los impuestos".