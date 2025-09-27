Antonio Costa, analista inmobiliario, aconseja: "Si ganas 1.500€ al mes, para conseguir una hipoteca tienes que..."

Imagen generada por IA de una pareja recibiendo las llaves de su vivienda y Antonio Costa. Gemini

Es una realidad que actualmente España vive una grave crisis de vivienda. Entre el auge de los pisos turísticos, la okupación en varias zonas del país y una escasez de oferta provoca que adquirir una vivienda parezca una misión casi imposible.

Sin embargo, conseguir una hipoteca para comprar una vivienda sigue siendo el sueño y deseo de muchos. Especialmente considerando las bajadas del tipo del BCE y la caída del Euribor que se ha podido ver a lo largo del año.

Por ello, el analista inmobiliario y experto en hipotecas Antonio Costa señaló cómo se puede conseguir una hipoteca si eres una pareja que cobra 1.500 euros cada uno.

Hipotecas en España

En España, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos para los jóvenes y las parejas que buscan independizarse.

Los precios de los inmuebles no han dejado de subir en la última década, mientras los salarios se mantienen estancados. Esta brecha hace que el ahorro inicial sea el principal obstáculo.

De ese modo, a la hora de pedir una hipoteca, los bancos suelen exigir una entrada de al menos el 20% del valor del piso, además de los gastos asociados a la operación.

Esto significa que, incluso con ingresos estables, es imprescindible tener ahorros importantes antes de plantearse la compra. Esa primera barrera suele ser determinante.

El cálculo de la cuota hipotecaria también depende del nivel de endeudamiento recomendado, que no debería superar el 30-35% de los ingresos mensuales.

Bajo esta regla, una pareja con sueldos medios puede acceder a una vivienda, pero el gran desafío sigue siendo reunir el dinero inicial. Por eso ahorrar es la clave para dar el salto.

De tal manera, el analista inmobiliario Antonio Costa explicó cómo se puede comprar una vivienda si es una pareja que cobra 1.500 euros cada uno.

"Con unos ingresos de 3.000 euros al mes entre los dos, vamos a ver qué endeudamiento os podéis permitir si pedimos una hipoteca", planteó el experto.

Costa explicó cómo "con un endeudamiento del 35%", la cuota máxima sería de 1.050 euros al mes. "Aplicando la fórmula habitual (dividir entre 0,004), podríais permitiros una hipoteca de 262.500 euros", indicó.

Además, el analista fue más allá y habló claro al respecto. "Teniendo en cuenta que los bancos suelen financiar hasta el 90%, la vivienda que podéis comprar alcanzaría los 291.000 euros. Eso sí, deberíais disponer del 10% de entrada y de otro 10% aproximado para gastos", indicó.

El experto afirmó que de ese modo, "en total, hablamos de 28.500 euros para la entrada más unos 28.500 euros para los gastos, es decir, 57.000 euros que necesitáis tener ahorrados".

"Con una cuota mensual de 1.050 euros y una hipoteca de 262.500 euros, podéis optar a una vivienda de unos 290.000 euros. El reto no está en encontrar un piso en ese rango de precios, sino en ahorrar esos 57.000 euros iniciales (28.500 euros cada uno). Ese debe ser vuestro objetivo real, porque sin ese ahorro previo nunca será posible dar el paso de comprar la vivienda", apuntó.

Por ello, alguien que cobre 1.500 euros mensuales no podría asumir una hipoteca solo y sería vital que la pidiera junto a su pareja. Así, juntando los 3.000 euros mensuales, bastaría ahorrar y pagar los 57.000 euros iniciales que permitirían comprar una casa de unos 290.000 euros.