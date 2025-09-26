Una arquitecta española, en Finlandia: "En España por ser joven y mujer te dicen 'vete a la cocina que no tienes ni idea'"

Finlandia es uno de esos países que llaman la atención por su excelente calidad de vida. Puntualidad, orden en el trabajo y respeto por la vida personal son cosas que en este país nórdico se toman muy en serio.

Y para muchos españoles como Nerea, nunca deja de ser sorprendente. Esta joven madrileña es arquitecta y llegó a Finlandia con un plan temporal de tres meses, pero cuatro años después sigue allí, adaptándose a un país muy distinto al suyo.

Sin embargo, lo que más le ha marcado de su trabajo allí no es la organización ni la seguridad con la que se trabaja, sino el respeto que recibe.

Y es que tal y como cuenta en su perfil de Tiktok, en España, en sus primeros trabajos, muchas veces la trataban como si no supiera nada solo por ser joven y además, mujer.

"Allí te decían cosas como ‘vete a la cocina que no tienes ni idea’. Me pasó a mí y es muy frustrante", recuerda Nerea. Y es que en Finlandia todo es distinto.

Según relata la joven en uno de sus vídeos, trabajar en ese sector allí es todo un lujo. La escuchan, valoran su trabajo y hasta le dan las gracias por participar en las obras. "A veces me dan ganas de llorar de emoción por lo mucho que me respetan", confiesa.

Su rutina empieza muy temprano. "Un día típico empieza a las 7:20 de la mañana. Está amaneciendo y hace apenas un grado, así que ya me he puesto la chaqueta de preinvierno", cuenta.

Una chaqueta que no duda en quitarse nada más llegar a la oficina ya que allí, la seguridad es lo primero. Nerea cambia su look para visitar sus obras y no duda en equiparse con lo necesario: casco, gafas, botas especiales y ropa ignífuga son obligatorios.

"No te puedes quitar el casco ni la cinta, te multan. Las gafas y los guantes son imprescindibles. Incluso con -30 grados y nieve, la construcción sigue, pero con cuidados especiales para que todo esté seguro", explica la arquitecta.

Sin embargo, además del respeto y la seguridad, Nerea disfruta de los pequeños detalles que hacen la jornada más agradable. Y es que tal y como cuenta, la felicidad que transmiten allí todos los trabajadores es indescriptible.

"Uno de mis compañeros subía para avisarme que se iban. ¿Cómo saben que estoy arriba? Porque mis zapatos están en la entrada. Me parece algo sencillo, pero me da mucha ternura. Es muy cuqui", cuenta sonriendo.

Y es que para Nerea, Finlandia no ha sido solo una oportunidad laboral, sino una gran experiencia de vida. Ha aprendido que se puede trabajar, ser respetado y tener muy buen ambiente, incluso cuando hace tanto frío que parece quitarte las ideas.