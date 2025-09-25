Un joven emprendedor de 33 años, en Dubái: "Yo aquí pago un 0% de IRPF, el modelo es perfecto y funciona"

A sus 33 años de edad, Alex Huertas puede presumir de haber vendido más de medio millón de gafas de sol en todo el mundo, de haber aparecido en la lista Forbes como uno de los jóvenes emprendedores más influyentes de Europa y, ahora, de vivir en Dubái sin pagar IRPF.

Huertas es cofundador de Northweek Sunglasses, una marca nacida en 2013 junto a su amigo Héctor Rey en la costa de Barcelona que empezó como un pequeño proyecto y ahora se ha convertido en una startup de referencia.

Tanto, que en 2016 fue comprada por el grupo Hawkers, donde Alex pasó a dirigir Northweek dentro de un conglomerado de marcas internacionales. Y hoy su vida ha cambiado de escenario.

Desde Dubái, ciudad que atrae a miles de emprendedores y profesionales de todo el mundo, Huertas explica cómo funciona un modelo que, visto desde fuera, puede parecer extraño.

Y es que no pagar impuestos sobre la renta es algo a lo que la mayoría no estamos acostumbrados.

Sin embargo, en su perfil de Instagram, el empresario explica que aunque no lo pague de manera directa, "no hay día que indirectamente no le esté pagando algo al Estado".

"Cada vez que coges un billete en Emirates estás pagando al Estado, es decir, no pagas impuestos, pero este dinero va al Estado. Cada vez que pasas por el peaje va al Estado, cada vez que pagas la luz y el agua va directamente al Estado y luego con esa bolsa, con esos beneficios que generan esas empresas, lo reinvierten para el bienestar de este país", explica .

Lo que ocurre es que muchas de las grandes compañías que ofrecen servicios básicos en Emiratos, al igual que en muchos otros países, son estatales: la aerolínea, la gasolina, las carreteras, incluso la energía y el agua. De esa manera, el dinero que pagan los ciudadanos al consumir vuelve directamente al Estado.

"Aquí cada día le pagas algo al Estado. De forma indirecta. Pero al final tú vas a poner gasolina y como la gasolina es estatal, es como el 100% de ese… o sea, no es que te cobren un 20% que es lo que se lleva al Estado, no, no, es que el 100% va al Estado, ¿sabes? Entonces, es increíble", señala.

El joven emprendedor reconoce que al principio cuesta entender este sistema, acostumbrado a la carga fiscal en Europa, sin embargo, detalla que "es perfecto y funciona".

"Es un modelo que cuesta mucho entenderlo hasta que no lo ves y te lo explican un poco fácilmente. Me parece genial", confiesa.

Así, en su día a día, Huertas comparte sus conocimientos a través de redes sociales, con las que guía a otros a emprender desde cero, mientras disfruta de una ciudad moderna y segura, con infraestructuras de primer nivel y una fiscalidad que atrae a quienes buscan crecer.