Nataly, estudiante y conductora de taxi: “No he podido acceder a una universidad pública y pedí un préstamo de 25.000 euros”

Montaje de Nataly Amagua con una mujer conduciendo un taxi en una imagen creada con IA.

Estudias o trabajas. La frase, por muy recurrente que sea, no deja de perder actualidad. Hay quien se dedica a una cosa u otra. Pero hay quien se ve en la obligación de hacer ambas para poder alcanzar sus deseos.

Una de esas personas, que estudian y trabajan, es Nataly Amagua. Estudia Odontología en la Universidad privada Alfonso X El Sabio. Y su labor profesional la desarrolla como taxista.

Pese a trabajar, Nataly se ha visto obligada a tener que pedir un préstamo para poder pagar sus estudios. “No he podido acceder a una universidad pública y pedí un préstamo de 25.000 euros”, afirmó en 'El programa de Ana Rosa'.

Trabajo y ahorro

Si la selectividad es un momento de gran incertidumbre para miles de jóvenes estudiantes, no lo es menos ver los resultados de dicha prueba y comprobar si les da para estudiar lo que desean.

Nataly Amagua reconoció en el programa que sacó “una buena nota de corte”, pero aun así "no conseguí entrar a la universidad pública”. De ahí que optase por pagar una matrícula en la universidad privada.

De origen humilde, no le quedó otra que comenzar a trabajar. Y lo hizo a los mandos de un volante como taxista.

"Yo me dedico al taxi, mi madre es limpiadora y no he podido acceder a una universidad pública”, remarcó el programa.

Y añadió: “A base de trabajar y ahorrar durante un tiempo, conseguí pagar el primer curso y ahora estoy trabajando en un taxi mientras me saco la carrera".

Con todo, el dinero no le llegaba para hacer frente a todos los gastos que tenía que afrontar. De ahí que acabara recurriendo a un préstamo del banco. ¿De cuánto? De 25.000 euros.

"Realmente, sólo me van a dar para un año porque cada curso cuesta 18.000 euros, y son cinco años de carrera”.

Pese a ello, reconoce que gracias a la concesión de dicho préstamo no va a ir “tan ahogada”, a la par que supone “menos esfuerzo para mi familia”.

Eso sí, cumplir su deseo de ser odontóloga le está costando “bastantes horas en el taxi”. ¿Cómo lo hace? Lo que intenta es “optimizar el tiempo”. De ahí que dedique “los fines de semana, muchas tardes y la semana previa a los exámenes para poder estudiar”.