Una jubilada con una pensión de 2.200€ no se corta: "He trabajado toda mi vida para tener un presente digno"

Muchos jubilados, tras años de trabajo, esperan disfrutar de su retiro recibiendo cada mes la pensión de la Seguridad Social. Esta prestación les permite cubrir sus necesidades básicas y mantener cierta estabilidad económica.

Sin embargo, no todos logran vivir con tranquilidad. El alto coste de la vivienda, el apoyo a familiares o la pensión insuficiente hacen que a final de mes se acumulen una serie de gastos.

Charo Catoira es una pensionista que recibe dos pensiones: la de jubilación y la de viudedad. Esto hace que su nómina llegue a los 2.200 euros, una cifra que no ha tardado en generar polémica en redes sociales.

Las pensiones, a debate

Una pensión de jubilación es la cantidad de dinero que recibe una persona cuando deja de trabajar tras cumplir la edad legal y haber cotizado a la Seguridad Social. Su objetivo es garantizar ingresos que permitan mantener un nivel de vida digno durante la vejez.

Por su parte, una pensión de viudedad se concede al cónyuge o pareja del trabajador fallecido. Su finalidad es proporcionar apoyo económico a quienes pierden a su fuente principal de ingresos, ayudando a cubrir gastos básicos y mantener la estabilidad familiar.

Charo cobra ambas pensiones porque, además de haber trabajado y cotizado lo suficiente para su jubilación, es viuda y tiene derecho a recibir la pensión de su esposo fallecido. Así, combina ambos ingresos para poder afrontar sus gastos y mantener su bienestar.

De tal manera, después de su última visita a Espejo Público, la jubilada generó bastante debate dado que recibe 2.200 euros entre las dos pensiones y reclamó en plató que la pensión de viudedad fuese solo la mitad de la pensión que recibiría su difunto marido.

Las palabras de Charo crearon polémica en redes, por lo que volvió al programa de Susana Griso para defender su derecho a pensión.

"Cobro aproximadamente 2.200 euros. Lo primero que quiero dejar claro es que no vengo a ser la Doris Day o Marilyn Monroe del programa. Uso mi imagen para defender a un colectivo vulnerable. Se ha hecho eco de mi vida y, para mí, es igual; puedo ratificar lo que yo conozco, al igual que otros casos verdaderamente lamentables", señalaba la jubilada.

Charo explicó cómo a diferencia de los jóvenes y el gran futuro que tienen por delante, ella no tiene eso. "Yo no tengo futuro, solo tengo presente y lo que pido es tener un presente digno", indicaba la pensionista.

"He trabajado para eso. No puedo estar pensando, cuando llegue el invierno, si podré encender la calefacción o si tendré que irme a la cama a las seis de la tarde para no pasar frío. Eso no es justo", señalaba en el programa.

Así, a pesar de su gran nómina, en el programa mostraron cómo entre comunidad, suministros, compras y otros gastos, Charo llegaba a gastar unos 1.500 euros mensuales.

No obstante, a pesar de su reclamo de una pensión digna, la jubilada defendió que no se podía enfrentar a generaciones por ver quién cobraba más en España.

"No se puede generar un enfrentamiento generacional", apuntó. "Los jóvenes tienen que tener un trabajo digno, y cuando se suba, tiene que ser general. No puede ser que suba a cuatro unos y a cinco otros".

Charo finalizó su participación en el programa dejando una reflexión sobre las pensiones: "Pensad en cuando os jubiléis y veáis que os van a pagar solo el 40% de lo que habéis cotizado, no me digáis que eso lo vais a aplaudir".