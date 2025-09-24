Javier Linares, asesor financiero, alto y claro: "Si tienes 10.000 € ahorrados y quieres duplicarlos rápido, la mejor opción es…"

Comenzar a invertir puede ser mucho más sencillo de lo que en un principio se pueda pensar, aunque para ello lo mejor que se puede hacer es seguir los consejos de expertos en la materia que puedan mostrar cuáles son los primeros pasos a seguir para maximizar los beneficios.

Uno de ellos es el asesor financiero Javier Linares, quien a través de su cuenta de Instagram (@soyjavilinares) recalca que la inversión es un ejercicio de prudencia en el que hay que pensar a largo plazo para poder conseguir unos beneficios reales.

Actuar con sentido común, diversificar y el largo plazo son los tres pilares en los que se sustenta una buena inversión, y en uno de sus vídeos explica lo que hay que hacer para invertir 10.000 euros ahorrados "y duplicarlos rápidamente".

Sin embargo, el experto recomienda huir de todos aquellos que prometen unas "rentabilidades locas", ya que recalca que "eso no existe" y que lo único que funciona a largo plazo es apostar por la constancia y las apuestas inteligentes, alejándose de fórmulas mágicas o atajos imposibles.

El asesor financiero considera que las promesas de enriquecimiento rápido son trampas que pueden llevar incluso a perder todo lo que uno tiene. La clave está en crear un plan de inversión, con objetivos claros y alejado de rentabilidades difíciles de imaginar.

Cómo invertir los primeros 10.000 euros

Linares explica la forma en la que se deberían distribuir los primeros 10.000 euros que una persona tenga ahorrados, y lo hace a través de una propuesta sencilla pero que deja claros los pilares de una inversión responsable.

Estos pasan por la protección, la diversificación de activos, la visión a largo plazo y la apuesta por la mejora personal y profesional, en lo que el experto asegura que también se debe invertir para poder llegar a obtener los mejores resultados.

El primer paso que él haría sería destinar 1.500 euros a un fondo de emergencia, que guardaría en una cuenta remunerada y que, como su propio nombre indica, estaría enfocado a los diferentes imprevistos que puedan aparecer en el día a día.

Se trata de un colchón económico que no se puede considerar una inversión por sí misma, pero que garantiza el tener una mayor tranquilidad en el caso de que se caiga en el desempleo, si algún aparato sufre una avería o si hay que afrontar gastos medios no previstos.

Para Javier Linares, nadie debería comenzar a invertir sin antes asegurar su estabilidad financiera básica, y para ello el fondo de emergencia es imprescindible.

Fondos indexados

Una vez reservados esos 1.500 euros iniciales, aconseja destinar 5.000 euros a fondos indexados globales, siendo este un tipo de producto que replica el comportamiento de índices bursátiles que agrupan a miles de empresas de todo el mundo.

Históricamente, estos activos han ofrecido una rentabilidad media anual de entre un 8% y un 10%, por lo que los hace convertirse en la base ideal para cualquier cartera de inversión, como sostiene el asesor financiero.

En su opinión, invertir en fondos indexados es apostar por la economía global a largo plazo, además de ver reducido el riesgo que supondría para cualquier persona, y en especial para los novatos en inversión, el optar por acciones individuales.

Criptomonedas

Una vez apartadas estas cantidades para maximizar los beneficios y duplicar esos 10.000 euros iniciales ahorrados, invertiría 2.000 euros en activos alternativos, que en su caso van a parar a Bitcoin, aunque existen otras opciones.

Considera que se trata de un activo limitado que, por su carácter descentralizado, no depende de bancos centrales ni de gobiernos, y pese a que es ampliamente volátil, ha experimentado un crecimiento tan rápido que lo sitúa en este sentido muy por encima de otros activos.

No obstante, Javier Linares advierte de los riesgos de las criptomonedas e indica que es muy importante solo invertir una parte de la cartera en ellas y nunca una cantidad superior a lo que uno esté dispuesto a perder.

Metales preciosos

Dentro de esta estrategia de inversión, también hay lugar para los metales preciosos, en los que Javier Linares, como experto en la materia, también sugiere invertir, concretamente 1.000 euros en oro, que considera que es un refugio clásico para aquellos momentos en los que existe mayor incertidumbre económica.

Además de servir como valor refugio para proteger el dinero frente a la inflación, no hay que olvidar que hay determinados sectores como el tecnológico o el de la joyería en los que la demanda de este metal no deja de crecer.

No hay que olvidar que tener un pequeño porcentaje de este activo contribuye a equilibrar la cartera de inversión y estar preparados ante una posible crisis.

Desarrollo profesional

Para finalizar, los últimos 500 euros de los 10.000 euros iniciales, los destinaría a formación profesional, dado que considera que es clave para poder llegar a generar una mayor cantidad de ingresos.

Javier Linares considera que, si se mejoran las habilidades, se pueden generar más ingresos y, cuanto más se gane, "más podrás invertir", por lo que es beneficioso por ambos aspectos, además del propio desarrollo y crecimiento personal.

En su caso, insiste en que la educación financiera y el aprendizaje constante son claves para poder generar riqueza a largo plazo, y destaca que ninguna inversión supera el retorno que supone crecer a nivel profesional y hacer crecer la capacidad de generar dinero.