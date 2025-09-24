Un inquilino, sin rodeos sobre el proceso para encontrar piso: "Un propietario me pidió una prueba de VIH para alquilar"

El mercado de alquiler en España atraviesa una crisis que dificulta enormemente encontrar vivienda. Los precios suben de manera constante mientras la oferta disminuye, especialmente en las grandes ciudades, lo que convierte acceder a un piso en un verdadero desafío para los jóvenes.

La alta competencia por los escasos pisos disponibles también genera desigualdad y estrés. Muchos se ven obligados a recurrir a ayuda familiar para afrontar alquileres elevados y fianzas costosas.

Así, un ejemplo del gran problema que vive España en el mercado del alquiler es el que vive Cristóbal Plaza, un joven que durante su búsqueda de un hogar ha vivido de todo.

Objetivo alquiler

Según cifras de Idealista, el precio medio del alquiler en España alcanzó los 14,60 euros por metro cuadrado en julio de 2025. Esto supone un aumento del 10,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Este incremento refleja con claridad la dificultad que enfrenta la sociedad española para acceder a una vivienda asequible, evidenciando la presión sobre los hogares y el mercado inmobiliario.

De tal manera, los jóvenes enfrentan grandes obstáculos para acceder a una vivienda en alquiler, especialmente en las grandes ciudades. Los altos precios, las fianzas elevadas y la escasez de pisos disponibles hacen que encontrar un lugar donde vivir se convierta en un verdadero reto.

Además, muchos deben superar un auténtico “casting” para poder alquilar: presentar nóminas, avales, informes económicos o incluso certificados de solvencia. Este proceso genera estrés y desigualdad, obligando a algunos a depender de la ayuda familiar solo para poder tener un techo propio.

Ante este tema, Cristóbal Plaza estuvo en el plató de Y Ahora Sonsoles para contar su experiencia personal y ofrecer una perspectiva al respecto.

"A mí me pidieron un informe, que creo que es ilegal, pero bueno. Yo accedí porque estaba en una situación muy precaria: o me veía en la calle o tenía que aceptar ese piso", rememora el joven.

En búsqueda del piso, Plaza se topó con un requisito extraño: "Cuando estuve hablando con la propietaria, le dije que, por mi orientación sexual, que era homosexual y me pidió un informe médico que acreditara que no tenía VIH ni ninguna otra enfermedad".

Plaza reconoce que por su necesidad no tuvo otra opción. "Tuve que decirle que no tenía problema en enseñarle mi informe médico, ya que me había hecho las pruebas recientemente. Además, me pedía el contrato de trabajo, un aval de mis padres y un informe económico", indica.

La prueba de VIH es solo uno de los múltiples requisitos que le han pedido en el tiempo que lleva fuera de casa de sus padres. "En cuatro años he pasado por diez pisos. No lo he denunciado porque no tengo el altavoz para hacerlo, pero sí es verdad que la gente que me conoce o me ha pedido opinión sabe que he pasado por un calvario para poder superar ese 'casting' que te hacen", afirma Cristóbal.

Asimismo, ya no es solo en la búsqueda o a la hora de alquilar la habitación, sino que incluso a la hora de ver una habitación le piden unos determinados requisitos.

"Para visitar una habitación, la propietaria me dijo que debía entregar mi DNI y un documento que certificara que tenía solvencia económica, como una nómina o un certificado de estudios", apuntó el joven.

De hecho, otro requisito extraño que recuerda el joven es cuando le pidieron que no podía estar en la casa durante el día. "Me dijo que tenía que estar fuera, trabajar fuera, prácticamente no estar en la vivienda", señala.