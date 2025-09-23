José Antonio Bernáldez, analista fiscal y abogado: "La peor decisión como padre es nombrar herederos a tus hijos"

Decidir cómo repartir un patrimonio es uno de los retos más complejos que te puedes enfrentar como persona. Sobre todo si hay varios hijos de por medio.

Lo más habitual en las familias españolas es que la gran mayoría del patrimonio pase a los hijos de forma automática y sin una planificación detallada.

Sin embargo, esto puede ser un error. El abogado y analista fiscal especializado en herencias, José Antonio Bernáldez, es tajante al respecto: considera que "nombrar herederos de mi patrimonio a mis hijos" es "la peor decisión" que puede tomar un padre o una madre.

Esta advertencia tiene una base muy sólida. El experto señala que la división de una simple vivienda, por ejemplo, entre varios hermanos, es una fuente recurrente de conflictos de interés, desacuerdos y problemas legales.

"Si tú tienes solo un piso y lo tienen que heredar tus tres hijos, al día siguiente de morir ellos son propietarios del piso", explica el especialista.

El peso de los intereses ajenos

Esta situación se convierte en todo un polvorín cuando los hermanos cuentan con realidades económicas muy dispares.

"Uno es abogado y se gana relativamente bien la vida, el otro es médico que gana una pasta, y el otro trabaja en la construcción, o no trabaja", señala.

A esta mezcla, apunta, se le suelen sumar las parejas de los herederos. "Los tres están casados. Por lo tanto, son seis", puntualiza.

Así, la toma de decisiones se convierte no en tres, sino en seis opiniones, donde los intereses personales y conyugales chocan constantemente.

Sin embargo, indica el experto, el verdadero problema surge cuando los herederos intentan gestionar el inmueble en común.

"No se van a poner de acuerdo", explica. Bernáldez advierte que estos conflictos suelen terminar en una subasta judicial, donde los herederos "pierden".

De acuerdo a los datos, los bienes subastados forzosamente por conflictos de herencia suelen adjudicarse muy por debajo de su valor de mercado.

Este proceso puede suponer una merma del 30% al 40% del patrimonio familiar inicial, lo que hace problemática la situación.

Para prevenir conflictos, el analista fiscal aconseja planificar con cuidado la sucesión de bienes y valorar alternativas al testamento tradicional.

Entre las sugerencias destacan la donación en vida y la creación de sociedades familiares para gestionar el patrimonio de una forma más ordenada.