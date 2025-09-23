Fecha confirmada: días en los que CaixaBank, Santander, BBVA y otros bancos pagarán las pensiones en septiembre de 2025

Recibir la pensión a tiempo es crucial para buena parte de los jubilados en España, especialmente en septiembre, cuando los gastos tras el verano se acumulan y cada euro cuenta.

Más de 9 millones de pensionistas cuentan con este ingreso mensual, que les ayuda a cubrir sus necesidades esenciales y a mantener su estabilidad financiera sin sobresaltos.

Según la normativa de la Seguridad Social, las pensiones contributivas se abonan oficialmente entre los días 1 y 4 del mes siguiente.

Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los bancos opta por adelantar el pago a sus clientes varios días antes, como parte de una política comercial habitual.

Este anticipo, que no está regulado por ley pero sí consolidado en el sistema bancario español, facilita la gestión económica de muchos jubilados.

Cada entidad bancaria elige la fecha concreta del ingreso, lo que provoca ligeras diferencias entre un banco y otro.

Durante septiembre de 2025, las fechas previstas de abono varían entre el 21 y el 25 del mes, según cada banco. A continuación, detallamos el calendario estimado por entidad:

23 de septiembre: Bankinter, Unicaja, Caja de Ingenieros

Bankinter, Unicaja, Caja de Ingenieros 24 de septiembre: Banco Santander, CaixaBank

Banco Santander, CaixaBank 25 de septiembre: BBVA, ING, Ibercaja, Kutxabank, Banco Sabadell, Cajamar, Abanca

BBVA, ING, Ibercaja, Kutxabank, Banco Sabadell, Cajamar, Abanca 1 de octubre: Pibank

Estas fechas, aunque suelen cumplirse de forma estable mes a mes,pueden verse modificadas si coinciden con fines de semana o días festivos, por lo que conviene tenerlo en cuenta.

En el caso de CaixaBank, es importante destacar que los pensionistas recibirán el ingreso correspondiente el miércoles 24 de septiembre.

La entidad mantiene de forma fija el día 24 de cada mes como fecha habitual para abonar las pensiones, independientemente de si cae en día laborable, festivo o fin de semana.

Esta política se aplica de manera constante a lo largo de todo el año 2025, sin excepciones.

Para evitar confusiones, lo más recomendable es consultar directamente con el banco a través de sus canales habituales: aplicación móvil, sitio web oficial o atención telefónica.

En caso de que algún pensionista no reciba el ingreso en la fecha indicada por su banco, se recomienda contactar directamente con la entidad para aclarar la situación.

Es posible que existan retrasos puntuales o incidencias técnicas que puedan solucionarse con rapidez. Además, verificar que los datos bancarios estén actualizados y correctos puede evitar demoras en el pago.