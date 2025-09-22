Pilar Vaquerizo (44 años cotizados) y su pensión recortada un 24%: “No hay derecho a que nos traten así”

Comenzaron a trabajar muy jóvenes, como se solía decir antes, por circunstancias de la vida. Y ahora, en el momento de su jubilación, más que recompensarles, se les castiga.

En conjunto, podemos hablar de alrededor de 900.000 personas que han visto recortada su pensión, después de cotizar muchos de ellos más de cuatro décadas. Y todo porque se vieron obligados a jubilarse antes de la edad reglamentaria.

Uno de esos casos es el de Pilar Vaquerizo que, en concreto, cotizó durante 44 años y 314 días (casi 45 años), y que vio recortada su pensión un 24%. “No hay derecho a que nos traten así”, afirma en un vídeo de Asjubi40.

ERE injusto

Con esa larguísima carrera a sus espaldas, Pilar se encontró con una situación que no se podía imaginar ni en la peor de sus pesadillas. Porque tuvo que aceptar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) sí o sí.

"He sido penalizada con un 24% después de un ERE injusto que nos hicieron”, remarca en el vídeo de la asociación. Y va más allá: “No hay derecho a que nos traten así".

Un ejemplo, como tantos otros, de una generación que, lejos de beneficiarse de su largo historial de cotización, ha sufrido una penalización económica permanente. Y todo por no haber alcanzado la edad legal de jubilación, y no por motu proprio.

Desde la asociación, califican esta situación de Pilar y de otros tantos miles de jubilados como ella, como “una cadena perpetua”.

Por eso, lo que piden es la eliminación de los llamados ‘coeficientes reductores’ que se suelen aplicar a quienes se jubilan antes de la edad establecida por ley.

"Fuimos niños que empezamos a trabajar con 14, 15 y 16 años. Fuimos y somos hijos de niños de la posguerra. Esto es una pena de por vida y no hay derecho", cuenta Pilar.

¿Por qué a esa edad tan temprana? Porque, por aquel entonces, no existía una edad mínima como tal, establecida por ley, para incorporarse al mercado laboral. Algunos lo hicieron en el campo. Otros en fábricas o talleres como aprendices.

Los ‘coeficientes reductores’ se pueden definir como una serie de porcentajes que se restan de la pensión de jubilación cuando se accede a ella de manera anticipada.

Dicho de otra manera, cuanto más tiempo se anticipa la edad de jubilación respecto a la edad legal, mayor será el coeficiente reductor a aplicar. Por ende, también será menor la cuantía de la pensión a percibir.