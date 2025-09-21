Marc Guirado, asesor hipotecario, lo confirma: "Si cobras 2.200 € al mes, el piso que te puedes pagar es..."

A la hora de contratar una hipoteca es necesario tener ahorros, pero no es el único aspecto a valorar, ya que hay otro factor tan determinante como son los ingresos, que serán los que fijen cuánta hipoteca se puede permitir con el sueldo.

La hipoteca que se puede permitir es la que suponga un endeudamiento saludable para quien contrata el préstamo, pero no siempre resulta sencillo para muchos conocer este dato. Afortunadamente, Marc Guirado (@marc.inmobiliario) tiene la respuesta para no complicarse la vida.

El experto en hipotecas destaca que, si cobras 2.200 euros al mes en España, el precio del piso que te puedes comprar es de unos 220.000 euros, con una hipoteca de unos 770 euros al mes, si bien también hay que asegurarse de tener dinero para la entrada.

El sueldo y la hipoteca

El experto en hipotecas explica cuánto dinero se podría destinar para la compra de un inmueble si se cobran 2.200 euros mensuales, una cifra que supone el 35% de los ingresos netos, siguiendo así lo que también recomienda el Banco de España.

De esta manera, se puede realizar el cálculo para cualquier otro salario, conociendo el ratio de endeudamiento para poder acceder a un préstamo hipotecario de forma segura para las finanzas personales y familiares.

Por ingresos netos hay que entender al sueldo después de pagar los impuestos, es decir, el dinero que la empresa ingresa en el banco. También se unen las pensiones que se pueden percibir por cualquier razón.

Si tienes una vivienda alquilada, lo que se gana con la renta también es tenido en cuenta por muchos bancos como ingresos, pero no suelen tener en cuenta el total de lo ganado, sino un porcentaje.

Por otro lado, si tienes otras deudas, como un préstamo de un coche, lo que se paga mensualmente se suma al cálculo de la cuota de hipoteca, y, de nuevo, el total no deberá superar el 35% de los ingresos entre todos esos gastos mensuales.

Reparto de gastos

El ratio de endeudamiento del 35% no es fruto del azar, sino que los expertos como Marc Guirado realizan un cálculo de cómo se deberían repartir los gastos de una unidad familiar para que pueda disfrutar de estabilidad económica y, además, puedan ahorrar.

De esta manera, su recomendación habitual pasa por destinar un 50% de los ingresos a necesidades básicas, es decir, la vivienda (hipoteca), alimentación, gastos del colegio de los hijos, etcétera.

El 30% irá destinado a gastos prescindibles, como pueden ser el salir a comer o cenar, ir al cine o el gasto por la realización de otro tipo de actividades. El 20% restante es para el ahorro, de forma que se pueda crear un “colchón” que dé tranquilidad y permita estar protegido frente a imprevistos.

La capacidad de endeudamiento

Toda persona que esté buscando comprar una casa y necesite solicitar una hipoteca debe conocer su capacidad de endeudamiento, gracias a la cual podrá conocer el importe máximo que se puede pedir prestado para comprar un inmueble sin comprometer sus finanzas personales.

Como decimos, para su cálculo hay que tener en cuenta tanto los gastos como los ingresos mensuales y su importancia es máxima por motivos obvios. En el terreno hipotecario es clave definir el importe del préstamo, ya que los bancos analizan la capacidad de endeudamiento para establecer el límite máximo que están dispuestos a financiar.

También habrá que determinar la cuota mensual, un límite a partir del cual se calcula cuánto se puede pagar cada mes sin afectar el resto de gastos habituales. Asimismo, afecta a la aprobación del préstamo, pues si la capacidad es baja, es posible que se deniegue la hipoteca.

Más allá de la posibilidad de que la solicitud del préstamo hipotecario sea denegada, la capacidad de endeudamiento puede provocar que, aunque se conceda, las condiciones resulten menos ventajosas.

En este tipo de situaciones se puede tratar de mejorar la capacidad de endeudamiento, y para ello la mejor opción es tratar de buscar formas de aumentar los ingresos, ya sea con ingresos adicionales o una mayor estabilidad laboral.

De esta forma será posible acceder a mejores condiciones hipotecarias. También será importante tratar de reducir las deudas ya adquiridas, ya que cuanto menos dinero se deba, mayor margen se dispondrá para asumir una nueva hipoteca.

Por otro lado, también es una estrategia clave el ahorrar para la entrada, dado que una mayor aportación inicial para la compra de la vivienda reduce el importe del préstamo necesario. En todo caso, siempre será recomendable buscar asesoramiento profesional.

En conclusión, es imprescindible nunca pagar más de la capacidad de endeudamiento en una hipoteca, dado que hacerlo puede llevar a graves consecuencias financieras. Si se paga más de la capacidad, se puede entrar en una situación de sobreendeudamiento.

Cuando esta se da, existirán dificultades para cubrir gastos básicos, además de un impacto negativo en el historial crediticio, que se sumará a la necesidad de reestructurar deudas a peores condiciones e incluso podría suponer la pérdida de la propiedad hipotecada por impagos.

Además, las entidades bancarias evalúan esta capacidad para decidir si conceden o no el préstamo hipotecario, además de influir a la hora de establecer las condiciones del mismo. Por último, recordar que el sobreendeudamiento también afecta a la libertad financiera de la persona.