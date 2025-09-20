Àlex Torío, profesor de secundaria, sobre la calidad de la educación: “Nos exigen ser generosos con las notas”

Àlex Torío era profesor de física en secundaria en Barcelona y recientemente se convirtió en noticia al anunciar que, tras 27 años ejerciendo su profesión como docente, abandonaba la educación decepcionado por sentir que se ha perdido la calidad.

El docente intervino en el Programa de Ana Rosa para hablar sobre esta decadencia del sistema educativo, expresando además que muchos de sus compañeros se sienten igual.

De esta forma, comentó que la situación ha llegado a un punto en el que "los profesores de secundaria nos sentimos profesores de primaria".

Àlex Torío en el 'Programa de Ana Rosa' Telecinco

Torío estudió Física y relató que "siempre tuve la idea de ser profesor", independientemente de si era en la universidad o en secundaria.

"Empecé muy a gusto con mi trabajo", contó el docente; no obstante, todo comenzó a torcerse cuando, según relata el físico, la calidad comenzó a bajar.

"Me voy cansado"

El docente, a pesar de amar su profesión, expresó con un tono sombrío que se va "cansado de en lo que se ha convertido mi profesión", después de añadir que se pidió un año de excedencia.

Manifestó que se le comenzó a exigir que no suspendiese a los alumnos: "Nos empezaron a exigir que fuésemos generosos con las notas con los aprobados".

"Tenemos esta idea de la personalización, donde pensábamos 'bueno, este ha hecho lo que ha podido, ¿qué nota debería tener?'", agregó con el mismo tono serio.

Aprovechó para compartir una opinión como docente que ha trabajado en varios centros y que considera que sus compañeros compartirían: "La sensación es que hemos hecho un bajón importantísimo para que las estadísticas queden bonitas".

Con estadísticas se refirió a que "España tenga éxito" en el sentido de que se vea reflejado que existe una minoría de alumnos españoles que suspenden asignaturas.

No obstante, cada colegio cuenta con estas mismas estadísticas, es decir, un colegio con pocos alumnos suspendidos está mejor valorado que uno con todos los alumnos suspensos.

Àlex Torío, profesor de Física, en el 'Programa de Ana Rosa' Telecinco

De esta manera, igual que Torío, son varios los profesores que han denunciado presiones por parte de los propios centros educativos para ser menos rígidos a la hora de aprobar a los alumnos y evitar así que hubiese muchos suspensos.

"La gente en redes sociales dice que nunca ha habido un nivel de titulaciones en España como ahora", expresó. Respondió aportando un ejemplo: "Es como si te dicen que para correr una maratón harán que sea de 2 kilómetros en vez de 42 kilómetros".

A pesar del ruido mediático que ha causado el caso de Àlex Torío, al menos un 47% de los docentes españoles quiere dejar su trabajo, según datos del último informe de la EsadeEcPol. Esto se traduce en que solo el 24% de los profesores españoles mantiene la ilusión en su profesión.