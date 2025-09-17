Una joven, rotunda con la nueva ayuda de 30.000 € de Pedro Sánchez para el alquiler: "A ver si no tiene letra pequeña”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la reunión interparlamentaria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) unas nuevas ayudas destinadas a los jóvenes menores de 35 años para facilitar la adquisición de una vivienda propia.

La prestación consiste en 30.000 euros en el caso de alquileres con opción a compra y 10.800 euros para la compra de una vivienda en una zona rural. La condición detrás de esta ayuda es que sean viviendas protegidas.

Los jóvenes son los más afectados por la crisis de la vivienda en España, ya que, muchas veces, el salario que reciben no es suficiente para emanciparse. Así, varios de estos jóvenes hablaron con los periodistas de Antena 3 sobre su dificultad para acceder a la vivienda.

"El dinero no da"

El objetivo de esta prestación, según comunicó Sánchez, es que "los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola".

Ahora bien, esto lo anuncia el presidente del Ejecutivo en un contexto en el cual los precios de la vivienda se encuentran disparados como respuesta a la escasez de oferta en este mercado.

Una joven hablando con los periodistas de Antena 3 Antena 3

Con esto, una joven declaró a Antena 3 que "no tenemos ninguna posibilidad de vivir solos". Otra pareja también mencionó que "los precios están desorbitados, si no empiezan a controlar que baje el alquiler, va a ser imposible con ayuda o sin ayuda".

"El dinero no da", agregó otra joven. Es cierto que los últimos datos del Consejo de la Juventud demuestran que actualmente los jóvenes deben destinar el 92% de su salario si quieren alquilar una vivienda solos.

Una pareja joven hablando con los periodistas de Antena 3 Antena 3

Una de las entrevistadas comentó que "cualquier ayuda es buena, pero la cuestión es que sea de verdad sin ningún tipo de letra pequeña".

Sin embargo, esta 'letra pequeña' sí existe. Como fue mencionado anteriormente, esto solo afecta a viviendas protegidas (VP), que son aquellas que ofrecen precios asequibles y están destinadas a personas con ingresos limitados.

Según los datos de la Moncloa, en el año 2024 España calificó 14.371 viviendas protegidas, lo que representa un aumento del 62% más que el año anterior. Esto sitúa el parque total de viviendas protegidas en España alrededor de 600.000 unidades.

En el primer trimestre del año 2025 se ha mantenido un ritmo similar al año anterior, por lo que se espera mantener la tendencia. Sin embargo, a pesar de esto, hay al menos 5 millones de jóvenes menores de 35 años en España que aún viven con sus padres.

La otra parte de la 'letra pequeña' consiste en que, según datos de Fotocasa, las viviendas en alquiler con opción a compra suponen un 4% del mercado inmobiliario.