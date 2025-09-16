Toni García, el mejor profesor de España: "Los alumnos temen al fracaso y por eso prefieren ser funcionarios, por comodidad"

Imagen generada por IA de unos alumnos en un colegio y Toni García. ChatGPT

El sistema educativo español recibe continuamente numerosas críticas, ya que, según el informe PISA, en comparación al resto de Europa presenta varias debilidades tanto en matemáticas como en ciencias.

Así, algunas de las críticas más frecuentes suelen ser el método de memorización, la poca inculcación a la lectura o la poca diversidad de opciones de estudio.

De tal manera, ante este tema no hay nadie que pueda hacer análisis que uno de los mejores en su puesto: el docente Toni García.

El problema con la educación

El pasado curso 2024-25 se registraron 10,1 millones de alumnos matriculados en enseñanzas de carácter no universitarias, es decir Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP... Esta cifra sumada al cerca de 1,76 millones de universitarios registran alrededor de 12 millones de estudiantes en España.

De hecho, se calcula que más del 95% de los niños de tres años están escolarizados, situando al país peninsular como uno de los que tienen mayor cobertura en esa edad.

Por esa razón, si bien el sistema educativo tiene muchos aciertos como su gratuidad, la profesionalización del profesorado o los diferentes programas bilingües que hay, también tiene algunos peros.

Pero por otro lado, el sistema educativo también tiene sus fallos como su método de aprendizaje que en muchos casos se basa en repetir contenidos y limitar la capacidad de equivocarse de los alumnos.

Así, el galardonado como mejor profesor de España, Toni García fue muy claro a la hora de contarlo en el podcast de David Jiménez, El Director.

"Hay mucha penalización. El error sigue considerándose como una parte del fracaso, cuando en realidad es una parte del éxito, ¿no?", señaló el docente.

Ante este tema, el presentador sacó el tema de que "uno de cada cuatro chavales menores de 24 quiere opositar y ser funcionario" debido a ese miedo al riesgo y al fracaso.

"Tenemos mucho que avanzar", afirmó García. "Seguimos teniendo la concepción de que el error es un fracaso, y nadie nace aprendido. Alcanzar el éxito a la primera es difícil, y al final eso afecta al resto de la vida".

Este aprendizaje tiene un efecto con el paso de los años que el profesor explicó: "Hay muchos alumnos que luego se hacen adultos y no quieren emprender, ni siquiera en aquello con lo que sueñan, por miedo a fracasar. Les dicen que lo cómodo es ser funcionario, tener un trabajo muy estable y en el que no suceda nada".

"Al final hacemos seres un poco más débiles, que lo único que persiguen es la comodidad, y no realizar sus sueños ni convertirse en ciudadanos activos en una sociedad", indicó el profesor.

Además, otro tema mencionado es el hecho de que la lengua y la cultura de la lectura no se inculca de la mejor manera, provocando un rechazo del alumnado a las letras y considerando leer como "un castigo".

"Hay demasiado estancamiento sobre lo que debe hacerse o no en ciertos ámbitos, como el de la lectura. Una parte es que fomenta la comprensión lectora, pero otra es la del ocio. Tenemos que tener en cuenta que si hacemos de la lectura un martirio, entonces no querrán acercarse", contó Toni García.

El profesor comentó cómo en su infancia le ponían a leer textos que le disgustaban y así no sentía ningún interés en leer.

"Pero lo importante es atraparte con la lectura, engancharte. Si te enganchas con Harry Potter, pues engánchate a Harry Potter. Si te gustan los tebeos, empieza con los tebeos: eso hará que más adelante saltes a una literatura de un poco más de calidad", recalcó el profesor.

De hecho, usó como comparativa el cine para demostrar el trato que se le da a los alumnos con la literatura: "Si voy al cine y a la salida viene un tío y me dice: “¿Cuál es el personaje principal?, ¿cuál es el secundario?, ¿quién es el director?”... A mí, si me hacen eso, no vuelvo al cine".

"Y eso ocurre muchas veces con los libros. Lee tranquilamente, saca a los alumnos al patio y leed juntos... Eso hace que las relaciones emotivas que se establezcan con las lecturas potencien que se siga leyendo", declaró.