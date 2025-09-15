El peculiar nombre de la hija de Maluma que se está poniendo de moda en España: significa 'tribu de la Galia'

En los últimos años, la elección de nombres peculiares para los hijos de celebridades se ha convertido en un fenómeno global.

Desde el mediático Apple de Gwyneth Paltrow hasta el sonoro North West de Kim Kardashian, las decisiones de los famosos no solo acaparan titulares, sino que además inspiran a miles de padres que buscan distinción y originalidad en el registro civil.

España no es ajena a esta tendencia, y ahora un nombre en particular empieza a ganar terreno: París, elegido por el cantante colombiano Maluma para su primera hija.

El nacimiento de París Londoño Gómez tuvo lugar el 9 de marzo de 2024 y fue anunciado con gran emoción por Maluma y su pareja, la arquitecta Susana Gómez.

El intérprete de Felices los 4 compartió con sus seguidores la felicidad de convertirse en padre, pero fue el nombre de la niña lo que más titulares acaparó.

Según explicó la pareja, eligieron París como un homenaje a la ciudad francesa donde concibieron a la pequeña, un lugar cargado de romanticismo y simbolismo personal.

De hecho, meses antes del nacimiento, el propio Maluma ya había revelado un tatuaje en su brazo con la palabra París, como muestra de lo importante que era para él ese nombre.

Captura de pantalla del INE.

Sin embargo, la historia de París va mucho más allá del glamour de la ciudad o de los recuerdos sentimentales de sus padres.

Lo que pocos saben es que este nombre tiene un trasfondo histórico que se remonta a más de dos mil años. En la antigüedad, en las riberas del río Sena, habitaba una tribu celta llamada los Parisii.

Fue precisamente de ellos de quienes tomó su nombre la actual capital francesa. Con la llegada de los romanos, ese topónimo quedó establecido y, con el paso de los siglos, derivó en París.

Por ello, cuando se afirma que el nombre significa "tribu de la Galia", no es una traducción literal, pero sí una descripción fiel de sus raíces etimológicas: el término evoca a aquel pueblo celta que habitó la región y dio nombre a una de las ciudades más emblemáticas del mundo.

No obstante, el fenómeno no es nuevo. En España y en otros países europeos, los nombres inspirados en lugares llevan tiempo en auge. Ejemplos como Roma, Siena, Milán o Londres ya se han hecho un hueco en las listas de recién nacidos.

Sin embargo, París tenía hasta ahora una presencia tímida, sobre todo en su versión femenina. La elección de Maluma ha supuesto un escaparate internacional que ha puesto este nombre en boca de todos y lo ha convertido en una alternativa que cada vez más padres consideran.

De hecho, según el INE actualmente hay 117 mujeres con una edad media de 11,8 años con este nombre. Por su parte, los registros en el caso de los hombres es ligeramente más elevado, hay 231 chicos con una media de edad de 24,9 años.