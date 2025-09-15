Gabriel García rotundo sobre el dinero necesario para vivir solo: “Lo ideal es tener unos ingresos de al menos...”

Montaje de Gabriel García con un joven contando dinero en una imagen creada con IA.

Independizarse. Es el sueño de muchos jóvenes que choca con la cruda realidad. Por ejemplo, está el tema de la vivienda, ya sea compra o alquiler. Y es que sus precios no paran de subir durante los últimos meses.

Gabriel García, en un juego a dos consigo mismo, explica en TikTok cuál es el sueldo que necesita una persona para poder dar el salto de salir del nido familiar. “Lo ideal es tener unos ingresos mínimos de 1.260 euros al mes”, afirma.

Y añade que “ganando menos que eso, difícilmente podrás permitirte vivir por tu cuenta”. La cuestión que plantea a continuación es cómo repartir ese dinero para poder cumplir el sueño.

Así se reparte el dinero

El influencer para responder a la pregunta de cómo se reparte ese dinero recurre a una regla. La misma es la del 50-30-20. ¿En qué consiste? Lo explica de la siguiente manera.

El 50% de los ingresos hay que dedicarlo a los gastos fijos. Es decir, el agua, el alquiler, la electricidad, internet... El 30% se destinará a los gastos variables. En este caso, García hace mención al gimnasio, el cine, la comida “y las salidas en general”.

¿Y el 20% restante? “Lo utilizarás para pagar tus deudas, constituir tu fondo de emergencia y para empezar a invertir”, indica.

Un consejo que puede servir para que más jóvenes de los que actualmente se independizan lo hagan. Porque, en España, alrededor del 15% de los jóvenes logra independizarse. Es decir, una de las tasas más bajas de la Unión Europea (UE).

Así, la edad media de emancipación se sitúa en los treinta años, frente a los 26,3 años de media en la UE, según datos del Consejo de la Juventud de España (CJE). Por tanto, cuatro años más tarde.

Otro dato interesante es que sólo entre el 14,8% y el 15,2% de la población entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar. Cifra muy alejada del 31,9% del promedio europeo.

España es el cuarto país donde los jóvenes se emancipan más tarde. Sólo tienen cifras peores en este campo Croacia (31,8 años), Eslovaquia (31 años) y Grecia (30,6 años).