Ricardo Gulias, experto en inversión inmobiliaria: "Si ganas 1.300 euros al mes te podrás comprar un piso de..."

El Instituto Nacional de Estadística (INE), en sus últimos datos sobre el precio de compra de vivienda, ha elevado la preocupación sobre la situación inmobiliaria. Los precios en España han marcado un histórico incremento trimestral del 12,7%, el mayor desde el año 2007.

Esta cifra complica aún más el acceso a los inmuebles en España, por ello cada vez más gente acude a expertos y asesores para agarrarse a un hilo de esperanza de cara al futuro. Uno de ellos es Ricardo Gulias, experto inmobiliario que brinda consejos personalizados en sus redes sociales.

En este caso, un español de 38 años y con un salario de 1.300 euros al mes, sin deudas y sin ahorros, le ha preguntado cuál sería su mejor opción de hipoteca según sus circunstancias y el contexto económico actual. El experto ha respondido que no se puede comprar un piso de más de "110.000 euros".

Así, ha enumerado los tres elementos claves para analizar esta situación concreta. "Primero, el banco dice que no nos gastemos más del 35% de nuestro sueldo en el pago de la hipoteca, por lo que podrás pagar 455 euros al mes", ha comenzado.

En segundo lugar, ha recordado que "el banco como mucho te dará el 90% de lo que vale tu piso", un porcentaje mayor desde la aprobación de los avales ICO del Estado y por el incremento de las ayudas inmobiliarias por parte de las administraciones autonómicas a tenor de la crisis de la vivienda.

#brokerhipotecario ♬ sonido original - Ricardo Gulias || Hipotecas @ricardo_gulias Un chico me ha pedido que le calcule a qué hipoteca como máximo puede optar, dadas sus características personales y laborales, así que, como experto en hipotecas, le he calculado cuál es la hipoteca que puede obtener. Si tú también quieres que te ayude con tu hipoteca, rellena el formulario de la descripción de mi perfil y te envío un mensaje. #hipoteca

Por último, ha recalcado la importancia de haber generado los suficientes ahorros antes de dar el paso a comprar una casa.

"Un 10% para impuestos, un 10% para la entrada y 3.000 euros para los gastos varios como la notaría, el registro, la gestoría, la tasación, así que en total tendrás que tener ahorrados 25.000 euros", ha indicado.

En este sentido, Gulias recomienda al joven mileurista que si quiere comprar, "te podrás comprar un piso de 110.000 euros", una cifra que, con las cifras actuales y el incremento incesante del coste de la vivienda es muy difícil encontrar, especialmente en las ciudades.

Aunque, sin disponer de ahorros, se antoja que sea una adquisición muy compleja, por lo que probablemente sería una opción más realista esperar unos años para comprar, teniendo en cuenta además que ya tiene dos años de antigüedad en su puesto laboral y, por lo tanto, una perspectiva de ahorro.