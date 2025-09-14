Rafaela López, jubilada de 67 años: "Cobro 1.250€ de pensión, pero me consideran vulnerable y no me alquilan una casa"

Es una realidad que España vive un grave problema en el sector inmobiliario. Alquileres por las nubes, viviendas okupadas, un auge en los pisos turísticos y, sobre todo, una escasez de oferta que complica el acceso a este derecho.

Por ello, cada día se ven casos de personas por todo el país que se ven afectadas por este problema, tanto jóvenes como adultos y jubilados.

En este último caso, Rafaela López es una jubilada de 67 años residente en Córdoba que ha contado las dificultades que tiene a la hora de encontrar una vivienda en la que vivir con su pensión de 1.250 euros.

El problema de la vivienda

Según datos de Idealista a junio de 2025, el precio medio de la vivienda en venta en España alcanza los 2.438 euros por metro cuadrado. Este valor representa un aumento del 14% respecto a junio de 2024. El mercado inmobiliario mantiene así una tendencia clara al alza.

En cuanto a la vivienda en alquiler, el precio medio se sitúa en 14,60 euros por metro cuadrado. Esto implica un incremento del 9,7% respecto al mismo mes del año anterior. Los alquileres continúan creciendo, aunque a un ritmo más moderado que las ventas.

El repunte de los precios refleja la presión sobre la demanda y la escasez de oferta. Las diferencias entre compra y alquiler muestran distintos comportamientos en el mercado.

Así, el programa Y Ahora Sonsoles compartió un reporte sobre esta realidad y cómo afecta también al sector de edad avanzada en la sociedad, los jubilados.

Por ello contaron con Rafaela López, una jubilada de 67 años que se mostró muy sincera a la hora de contar cómo le afecta el problema de la vivienda.

"Cobro una pensión de 1.250 euros y pago unos 450 por el alquiler, que entre gastos y demás se queda en 700. Además, tengo que pagar un pellizquito por una operación. Al final, me quedan unos 150 euros para vivir. Ese es otro problema: la comida, todo… son muchos gastos. No podemos. Ahorrar, imposible" afirmó la jubilada.

López señaló que gran parte de la culpa del problema está en los pisos turísticos: "Lo han destrozado todo. Vivienda particular no sale. He estado casi dos años buscando y a mí no me alquilaban. ¿Por qué? Porque, por mi pensión, me consideran persona vulnerable. Me pedían un seguro, un aval, muchísimas cosas".

La jubilada defiende que la situación ha escalado en los últimos años no solo por el gran beneficio que atraen los pisos turísticos sino por el problema de la okupación.

"El precio del alquiler se ha duplicado, más que el doble. Los particulares ya no quieren alquilar por miedo a la okupación; ahora es todo por agencias, y con las agencias nada", indicó. "He pedido una vivienda social, pero hay muy pocas. Posiblemente me toque esperar cinco años o más".