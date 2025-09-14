El millonario José Elías, alto y claro sobre los autónomos en España: "Todos los que conozco están jodidos"

El multimillonario catalán José Elías es un habitual de los medios de comunicación, donde comparte su visión sobre el mundo de los negocios y las inversiones, haciendo lo propio desde sus canales de YouTube y participando en diferentes podcasts.

En esta ocasión, el empresario ha hablado acerca de los autónomos y el emprendimiento en una charla, en la que ha asegurado que la probabilidad de "darte una hostia si eres emprendedor es del 98%", por lo que asegura que no quiere "vender motos" para que la gente se haga empresaria.

José Elías asegura que lo más cercano a la esclavitud en este siglo es ser autónomo, ya que se trata de "un tío que trabaja prácticamente todo el día, no cobra, y se preocupa de todos los demás", recalcando que "solo tiene obligaciones y tiene muy pocos derechos".

Continúa explicando asegurando que no conoce autónomos que se pongan malos ni ninguno que "tenga huevos a coger los 40 días cuando tiene un hijo". Por ello, considera que, para él, estos profesionales son "la casta más denigrada", ya que "todos los que conozco están jodidos".

Los autónomos en España

Son muchos los españoles que se plantean la posibilidad de trabajar como autónomos en España, a lo que es difícil dar una respuesta si tenemos en cuenta que, como en cualquier otro trabajo, tenemos tanto ventajas como desventajas.

Con el paso de los años, el trabajo por cuenta propia ha ido cambiando de forma notable, ya que hoy en día no es suficiente tener que buscar clientes, sino que también hay que lidiar con mucho papeleo, cuotas y otros asuntos que pueden suponer un gran quebradero de cabeza.

Para conocer si merece la pena ser autónomo en España en 2025, hay que entender cuál es la situación actual y las tendencias al respecto. A finales de 2024, España llegó a alcanzar un récord de autónomos, con un total de 3.394.261 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

A pesar de que existen claras desventajas, el trabajo por cuenta propia sigue siendo una opción viable y muchas personas siguen decantándose por ella. Según los datos del Estudio Nacional del Autónomo (ENA), un 57,70% de los autónomos son hombres y el 42,30%, mujeres de entre 40 y 54 años.

Asimismo, más del 80% de los autónomos no tienen trabajadores a su cargo y un 18% declara pluriactividad. Por otro lado, existe un crecimiento en el último año de los autónomos que se decantan por trabajar en los sectores de las comunicaciones y la información.

En otros sectores, en cambio, se ha vivido un descenso de autónomos. En España existe la creencia general de que emprender es sencillo, pero realmente no es así, como explican expertos como José Elías.

¿Merece la pena ser autónomo en España?

Si quieres emprender de forma rápida, ágil y sin complicaciones, la figura más accesible para hacerlo, teniendo unas obligaciones fiscales menos complejas, es la de autónomo. No obstante, existen otras opciones como la de la Sociedad Limitada, muy extendida en nuestro país.

Sin embargo, el proceso de convertirse en autónomo, así como los trámites que se necesitan para ello, son mucho más asequibles. En lo que respecta a los costes, para crear una Sociedad Limitada se necesita un capital inicial de unos 3.000 euros más otros gastos.

En cambio, darse de alta como autónomo es totalmente gratis, además de ser una forma de trabajar que tiene algunas ventajas con respecto a otras modalidades, como son la autonomía, flexibilidad, mayor control, conciliación familiar y el hecho de poder obtener mayores beneficios.

Asimismo, el nivel de satisfacción general como autónomo se sitúa en torno a un 7 sobre 10, lo que deja claro que, de forma general, la gran mayoría de aquellos que trabajan como autónomos, se encuentran satisfechos con su profesión.

Cómo maximizar las ventajas de ser autónomo

Ser autónomo no es un camino sencillo, por lo que, en función de cómo se gestione, puede ser una mejor o peor experiencia. Para ello, existen diferentes métodos que pueden ayudar a la hora de maximizar las ventajas de ser autónomo.

En materia de gestión fiscal y financiera, para sacarle el máximo partido a la condición de autónomo es fundamental conocer las herramientas y derechos disponibles. Para empezar, hay que controlar tus gastos y deducciones, deduciendo todo aquello que sea legalmente posible.

Por otro lado, conviene apoyarse en un asesor o herramientas especializadas, puesto que gracias a todo ello es posible que no pase por alto ninguna deducción y gestionar correctamente las obligaciones fiscales. También será clave gestionar el IVA de forma eficiente.

Por otro lado, hay que atender al desarrollo profesional y personal. Cuando una persona se hace autónomo, es recomendable que invierta en formación y que apueste por hacer networking para poder conseguir clientes y contactos valiosos.

También hay que incidir en que sirve para crear y cuidar tu marca personal, pues invertir tiempo en crearla, ya sea a través de un portfolio, redes sociales o una web, siendo fundamental para poder destacar y atraer oportunidades.

Igualmente, tendrá que ser valorada la autonomía y flexibilidad, debiendo reconocer y aprovechar la principal ventaja de ser autónoma, que es clave para disfrutar del trabajo por cuenta propia y orientar la actividad hacia lo que más te satisface.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que ser profesional por cuenta propia ofrece muchas oportunidades, pero también implica la necesidad de tomar decisiones para sacarle el máximo partido.