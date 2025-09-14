Un fabricante de casas contenedor lo deja claro: “El modelo más caro son 180.000€, un piso te cuesta el doble”

El negocio de las casas contenedor en España es uno que todavía está en crecimiento y nace como una alternativa asequible y sostenible a la vivienda tradicional.

Carlos Sanchis es dueño de la empresa fabricante de casas contenedor Dos Días y habló con el creador de contenido Adrián G. Martín sobre los entresijos de su negocio.

Con esto, hizo especial énfasis en que este tipo de viviendas suelen ser la primera casa de muchos clientes que van a su negocio, ya que, al ser más baratas y personalizables, muchos lo ven como una buena opción para independizarse.

"Tardamos 6 meses en construir"

Sanchis comenzó expresando que existen diferentes modelos por los que optar y, dependiendo de los metros cuadrados y comodidades del mismo, el precio irá en aumento.

De esta manera, comentó que "el modelo más económico sería el modelo diáfano de 15 metros cuadrados, no tiene ni cocina ni baño, sería un modelo más de oficina y puede salir entre 11.000 y 12.000 euros".

Ahora bien, este modelo no cumple los requisitos para ser una vivienda, sino que, en efecto, calificaría como una oficina, ya que no cuenta con cocina ni baño.

Por otro lado, la opción más cara, comentó el empresario, "sería una vivienda de dos plantas con calidades fuertes, ahí te puedes ir a presupuestos de 180.000 a 200.000 euros".

Una casa contenedor fabricada por 'Dos Días'

A pesar de parecer un precio alto, comentó el fabricante que "nuestra vivienda yo te digo que son 180.000 o 200.000 euros; en construcción tradicional tranquilamente te podría costar 350.000, 380.000 euros, es casi el doble".

Además de ello, agregó que en construcción tradicional "te tardan en construir un año y nosotros tardamos 6 meses".

Una vez marcado el máximo y el mínimo de los precios de una casa contenedor, es importante definir el promedio. Así, Sanchis calculó que un cliente gasta en este tipo de viviendas, en promedio, "yo te diría entre 20.000 y 60.000 euros".

El modelo de contenedores que entra en este rango de precio, según comentó el empresario, comprende los 30, 45 y 60 metros cuadrados. "Ese rango de precios es lo más estándar".

Casa contenedor fabricada por 'Dos Días'

Es importante acotar que una vivienda de tipo tradicional con estos mismos metros cuadrados, según el informe de precios de la vivienda de Idealista, supone, en promedio, un rango de precios de entre 74.940 y 149.880 euros.

Ahora bien, en el caso de las casas contenedor hay otros gastos a tener en cuenta, como explicó Sanchis: "Dependiendo del tipo de proyecto, si el terreno es urbanizable o rústico".

Además de esto, también hay que tener en cuenta otros gastos: "la preparación del terreno, que necesitas como mínimo la cimentación, que es donde apoyar la vivienda, suministros como luz, agua y desagüe y luego el vallado perimetral de la parcela".

"En algunos casos hacemos este trabajo nosotros, pero como no podemos hacer obras por toda España, si no podemos hacerlo nosotros siempre facilitamos a alguien que lo haga", añadió el empresario.

Todos estos gastos pueden llegar a suponer hasta "20.000 y 35.000 euros" por encima del valor de la vivienda. Es decir, una vivienda de 60 000 euros podría acabar costando, en realidad, 95.000 euros.

Así, también añadió que "el cliente más potencial es el de primera vivienda, ahora que se está complicando mucho el acceso a poder tener una vivienda a un precio asequible, entonces ese es el cliente potencial que tenemos".

"Tenemos mucho cliente de segunda vivienda también, que quiere construir una casa, por ejemplo, al lado de la playa y no se quiere gastar a lo mejor medio millón de euros. También tenemos público inversor, no es el más potencial, pero lo tenemos", agregó el empresario.

Por lo general, comentó que sus clientes potenciales suelen ser aquellos que, con el problema de la vivienda, buscan conseguir un lugar en el que vivir o pasar unas vacaciones a un precio mucho más asequible que la vivienda tradicional.