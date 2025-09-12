Soy experta en hipotecas y esto es lo que deben hacer los jóvenes para conseguirla: “La vida no es fácil pero...”

Montaje de Marilyn Quintero con unos jóvenes firmando una hipoteca en una imagen creada con IA.

Todo sube. Suele ser una frase muy manida cuando uno va al súper, por ejemplo. Y también se puede aplicar a la vivienda, sobre todo ahora, cuando los precios tanto de compra como de alquiler están alcanzando niveles récord.

Precios que dificultan el acceso a la vivienda de muchos colectivos, entre ellos, los jóvenes. Un dato: para reunir el 20% de la entrada de una hipoteca los jóvenes tardan un 36,7% más que sus padres, según un estudio de EAE Business School.

“Escucho a menudo a los jóvenes decir que jamás se van a poder independizar. Que en España, si no ganas 2.500 euros, es imposible”, afirma Marilyn Quintero, asesora hipotecaria, en la red social LinkedIn.

“Una hipoteca no es sólo...”

Entre los motivos que hacen que aumente la edad a la hora de acceder a una vivienda destacan dos: el aumento de los precios, por un lado; y, por otro, los salarios que cobra este colectivo.

Cierto que hay ayudas institucionales en forma de avales, como los del ICO (Instituto de Crédito Oficial), que facilita el 20% de la entrada de la vivienda a menores de 35 años. Un porcentaje que es otro obstáculo, ya que los jóvenes no cuentan con esos ahorros.

“Veo a jóvenes de 25, 26 años, que vienen buscando una financiación al 100% con la ayuda joven. Y cuando pregunto por los gastos de entrada, no los tienen”, apunta Marilyn Quintero. Algo que la sorprende. ¿Por qué?

Porque son personas, por ejemplo, con siete años trabajando, viviendo con sus padres, y no han conseguido ahorrar “ni para los gastos básicos que exige el banco”.

Entonces, según la experta, “si en siete años sin grandes cargas no has podido ahorrar, ¿qué confianza puede tener un banco en que pagarás una hipoteca durante 30 años?”.

Y es que, desde su punto de vista, “una hipoteca no es solo firmar papeles: requiere disciplina, visión y responsabilidad”. Por eso, a su entender, “el verdadero problema no siempre es la vivienda. El problema muchas veces son las prioridades”.

Prioridades como “salir todos los fines de semana, gastar en alcohol, acumular cosméticos virales, festivales, viajes en cada puente...”. De ahí que Marilyn Quintero se muestre rotunda: “La vida no es fácil, pero lo que sí es fácil es ponerse en el papel de víctima. Un adulto gestiona, un niño se queja”.