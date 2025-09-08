Marco, empresario con 14 años: “A los 8 años descubrí lo que es el fracaso pero ya he ganado 10.000 euros con un proyecto”

Muchos funcionarios y pocos emprendedores. Son muchos los que piensan de esta manera sobre España. Gente que prefiere prepararse unas oposiciones y tener un trabajo para toda la vida en vez de arriesgar y crear su propio negocio.

Sin embargo, este no es el caso de Marco Bermúdez, un chico con 14 años de edad, al que el gusanillo de ser emprendedor se le metió muy pronto en el cuerpo, con tan solo 8 años. Un proyecto que no salió bien.

Pero Marco no se arredró y siguió erre que erre. El fracaso, a las primeras de cambio, suele ser uno de los miedos de quienes deciden ser emprendedores.

Además, en España, al contrario que en otros países como Estados Unidos, se considera como un fracaso, en vez de un aprendizaje.

“A los 8 años descubrí lo que es el fracaso pero ya he ganado 10.000 euros con un proyecto”, afirmó Marco Bermúdez en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3.

Cambiar la educación

Marco, como cualquier otro niño de su edad, va a clase. En estos momentos está en tercero de la ESO. Y reconoce que “en clase me aburro como se aburre todo el mundo”.

Desde su punto de vista, esto sucede porque, entre otras razones, “la educación hoy en día no está preparada para lo que se necesita. Tiene que ser más práctica y menos teoría, eso está claro.

Por eso, considera que, por ejemplo, “me deberían empezar a enseñar Inteligencia Artificial que, al fin y al cabo, no es el futuro, sino que es el presente. Que no me lo estén enseñando quiere decir que está desfasada para lo que se debe requerir”.

¿Y de dónde le viene la vena emprendedora a Marco? Pues, como se suele decir, lo lleva en la sangre, ya que su familia siempre ha estado creando negocios.

En su día a día, entre semana, va al colegio. En sus ratos libres, se pone con el portátil. Y, los fines de semana, “intento quedar con mis amigos. Pero si un sábado no quedo con nadie, y no tengo nada que hacer, me pongo a trabajar”.

Sus padres le dicen que estudie una carrera, algo con lo que está completamente de acuerdo. “Tengo la idea de hacer una carrera y la voy a mantener. No sé bien qué, pero algo tendré que hacer por si esto no sale bien. Al fin y al cabo es educarte en otros campos”, reconoció en Antena 3.