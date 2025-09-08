Luis Gaviria, neurocoach: "Un líder tóxico y que humilla es un cáncer para la empresa y aumenta los accidentes"

Mantener un buen ambiente en el trabajo es algo esencial para nuestro día a día. Sin embargo, no siempre es posible. Todos conocemos a algún compañero o jefe que en ocasiones provocan un mal clima de trabajo.

Sobre este asunto ha hablado Luis Gaviria, uno de los pioneros del neurocoaching. Este psicofisiólogo colombiano alude a aquel jefe o empleado que es "muy habilidoso", pero también "un imbécil".

"Se exalta, dice cosas hirientes y luego disimula con un 'discúlpame, estaba incómodo'. Lo hace en público", explica el neurocoach.

Todo esto tiene pésimas consecuencias para el grupo de trabajo. "Se convierte en un cáncer que se expande por toda la organización".

Una persona agresiva, en opinión de Gaviria, "baja la productividad, no es un motivador ni un líder inspirador, sino uno que da miedo y humilla".

"Esto es terrible y aumenta la accidentalidad y los retrabajos, destrozando la moral de los equipos", añade.

Sin embargo, Luis Gaviria lamenta que los CEO y presidentes "los mantienen en un pedestal por ser excelentes", a pesar de "no haber correlación".

"Son jefes con ínfulas, que creen que siendo 'bullies' y matones avanzarán", explica con contundencia el exdirector del Biocomp Research Institute.

El neurocoach cuenta como al decir esto mismo en una empresa perdió un contrato millonario. "El presidente, un 'bully', me preguntó en privado mi opinión".

Su respuesta fue tajante: "Necesitas revisar tu inclinación al poder y manejo emocional. Eres brillante, pero a veces dejas tiradas a las personas".

Un análisis "fuerte" según su jefe, pero tras el cual le dio las gracias por el feedback. Al día siguiente le canceló la asesoría. "No me sorprendió, era brillante y buen padre de familia, pero un líder terrible", sentencia Gaviria.

El colombiano aprovechó para dar su opinión de los trabajadores del Neuroscience & Coaching Institute: "Son extraordinarios profesionales, pero deben demostrar nobleza, bondad, empatía, humanidad, generosidad con el tiempo".

"Lo demás es secundario", aclara Gaviria, pues las "personas buenas también pueden ser grandes líderes y profesionales, impactando en la vida de otros".