Llega a Lidl la estantería más moderna y funcional para la vuelta al cole: a la venta en dos colores por solo 24,99 euros

Con el curso escolar ya en marcha en gran parte de España, muchas familias se encuentran de nuevo con el clásico problema de septiembre: montones de libros, cuadernos, uniformes y material escolar ocupando escritorios y habitaciones.

En ese contexto, Lidl ha lanzado una propuesta que llega en el momento justo: una estantería funcional, moderna y a precio muy accesible, que promete convertirse en una aliada indispensable para mantener el orden en casa.

El mueble, que se vende por menos de 25 euros, está disponible en dos colores distintos, lo que permite integrarlo fácilmente tanto en dormitorios infantiles como en espacios de trabajo o salones.

Estantería.

Su estructura compacta lo convierte en una pieza muy práctica para quienes no disponen de demasiado espacio, pero necesitan una solución de almacenamiento inmediata.

Fabricada con una combinación de madera, cartón reforzado y piezas textiles resistentes, la estantería ofrece un buen equilibrio entre ligereza y durabilidad.

A ello se añaden los protectores de suelo en las patas, que evitan rayaduras en superficies delicadas como parquet o tarima flotante.

En cuanto a sus dimensiones, la estantería de Lidl resulta compacta y manejable, ideal para pisos pequeños o habitaciones infantiles. Mide aproximadamente 65 cm de ancho, 62 cm de alto y 30 cm de fondo, lo que le otorga la capacidad suficiente para almacenar libros de texto, ropa e incluso calzado sin ocupar demasiado espacio.

No obstante, lo mejor de todo es su precio. Actualmente, Lidl vende esta estantería por solo 24,99 euros, un coste que sitúa a este mueble en una gama especialmente atractiva para familias que buscan soluciones prácticas sin comprometer su presupuesto.

Sin embargo, y aunque la campaña de Lidl está enfocada a la vuelta al cole, esta estantería no se limita al uso escolar.

Su diseño neutro y resistente la hace idónea también como módulo auxiliar en vestidores, organizador de calzado, estantería para despachos o incluso como mueble de apoyo en habitaciones pequeñas.

Esta estantería se enmarca en la oferta de vuelta al cole con la que la cadena alemana refuerza su catálogo cada septiembre.

Junto a ella, los clientes pueden encontrar estuches completos por menos de 5 euros, equipados con lápices, rotuladores, tijeras y regla, así como mochilas ergonómicas con diseños que van desde modelos infantiles hasta licencias como Harry Potter o Super Mario.

Con esta estrategia, Lidl busca consolidarse no solo como supermercado, sino también como un referente en artículos de hogar y material escolar a buen precio.