Alain (74) convierte su jardín en un camping y se sincera: "Gano 5.200 € al año, ya pienso en ampliarlo"

Hay negocios que a pocas personas se les ocurren, pero que pueden llegar a generar grandes beneficios, que es precisamente lo que le ha sucedido a un hombre jubilado de 74 llamado Alain, que ha descubierto un nuevo negocio que le permite ganar 5.200 euros extra al año.

Para ello solo ha tenido que utilizar el espacio de su jardín para transformarlo en un camping que ahora le permite disfrutar aún más de su jubilación con algo de rentabilidad. En su caso, lo descubrió en el año 2021 a través de la plataforma HomeCamper.

A esta llegó cuando era propietario de una autocaravana, y tras vender su vehículo, decidió apostar por abrir su jardín a los viajeros, lo que ahora le permite ganar varios miles de euros al año, como ha explicado en una entrevista a Le Figaro.

Alain Cheveu decidió transformar el jardín de su casa, situada en la región de Côtes-d'Armor (Francia), en un camping disponible para todos aquellos que quisieran pernoctar en él. Destaca que recibe a los campistas en su casa, que es "un tranquilo rincón de Bretaña, con piscina, cocina totalmente equipada y pista de petanca".

Este hombre, que trabajaba como gerente de ventas antes de retirarse, vive con su esposa en una casa de 200 metros cuadrados, rodeada de un gran jardín paisajístico de 3.800 metros cuadrados. Desde que decidió transformarlo en un camping, recibe unas 100 reservas anuales.

Los visitantes pueden disfrutar de un entorno perfecto, cerca del GR34 y de la Costa de Granito Rosa, que consigue atraer a turistas de toda Francia, pero también de otros países como Países Bajos, Suiza, Alemania o Estados Unidos.

¿Cómo funciona su negocio?

Alain descubrió en el año 2021 la plataforma HomeCamper, con la que decidió iniciar su proyecto, pasando en 2022 a convertirse en anfitrión, ofreciendo de esta manera su jardín para la llegada de campistas.

Desde entonces ha ofrecido entre 6 y 8 parcelas en su jardín, consiguiendo alojar hasta una docena de campistas al mismo tiempo, que en su mayoría son parejas y familias. Sin embargo, la demanda no deja de crecer.

Las reservas le llegan a lo largo de todo el año, pero más aún en la temporada alta de verano, entre el 15 de julio y el 15 de agosto. La gran cantidad de trabajo que tiene todo el año le mantiene ocupado a pesar de estar jubilado.

A la hora de acceder al camping en el jardín de Alain, se puede apreciar que todo está especialmente diseñado para que los visitantes puedan estar totalmente a gusto en el lugar, donde no falta de nada.

Se pueden encontrar desde baños exteriores hasta ducha solar, pasando por el acceso a una cocina de verano equipada con placas de inducción, neveras y vajilla, y sin olvidar las tumbonas, la piscina y la pista de petanca.

"La gente se siente como en casa. Algunos vuelven cada año; recibo llamadas para fiestas y para mi cumpleaños. Uno de ellos incluso se ha hecho amigo", recuerda Alain, que cobra 25 euros por noche para dos personas, independientemente de que viajen en tienda de campaña, autocaravana o caravana.

El mismo recuerda que la plataforma cobra una pequeña comisión, "de 2 o 3 euros por reserva, pero no es mucho", ya que HomeCamper cobra un 6% por reserva con un mínimo de 2 euros. En todo caso, este jubilado francés pudo ganar unos 5.200 euros en 2024.

Esta es una cantidad interesante de dinero que añade a la pensión mensual, que es de 4.800 euros. Asimismo, él mismo recuerda que estos ingresos adicionales también le permiten la inversión en nuevo equipamiento con el que seguir mejorando su camping.

"Compramos barbacoas, tumbonas... Y en invierno, nos regalamos unas vacaciones en la montaña o al sol", afirma Alain, que sigue apostando por HomeCamper, donde actualmente se ofertan más de 80.000 parcelas en Francia y en Europa. No obstante, hay otras plataformas similares.

¿Es legal convertir un jardín en camping en España?

En España no es legal convertir un jardín particular en un camping de forma directa, pero sí siempre que se cumplan con estrictos requisitos urbanísticos, turísticos y medioambientales, además de obtener las licencias y autorizaciones exigidas por el ayuntamiento y la comunidad autónoma.

La posibilidad de hacerlo depende del tipo de suelo y de la normativa municipal y autonómica. Para suelos urbanos o rústicos, el mínimo suele ser de una superficie de 5.000 m² dedicada al camping. En algunos casos es posible siempre que no haya protecciones especiales sobre el suelo.

Esto implica que, por lo general, un jardín residencial pequeño no cumpla con los requisitos para poder hacerlo. Más allá de este detalle, el proceso para poder montar este negocio suele requerir de la presentación de una serie de trámites y documentos.

Estos comienzan por el informe de compatibilidad urbanística, pasando por la declaración de interés comunitario (DIC) y la autorización de apertura y clasificación turística. Antes de invertir, es aconsejable solicitar un informe previo potestativo a la administración para comprobar la viabilidad del proyecto.

Si la propuesta es viable, se presentará el proyecto ante el ayuntamiento y la comunidad autónoma. Tras la concesión de licencias y autorizaciones, se podrán comenzar las obras y, una vez finalizadas, se solicitará la licencia de primera ocupación. Tras obtener esta última, el camping podrá abrir y operar de forma legal.