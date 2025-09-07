Una joven española descubre el sueldo de su padre a su edad y alucina: "No os vais a creer el dineral que ganaba"

Minerva Cherto y su padre en un vídeo publicado en TikTok

Las comparaciones entre generaciones suelen sacar a la luz grandes diferencias, especialmente en lo que respecta al mercado laboral y los salarios.

Este contraste se refleja en un vídeo publicado en TikTok por Minerva Cherto, quien le pregunta a su padre cuánto ganaba él a su edad y cómo ha evolucionado su sueldo a lo largo de los años.

"No os vais a creer el dineral que ganaba mi padre a mi edad", comienza diciendo Minerva.

"Lleva la friolera de casi 38 años cotizados a la Seguridad Social", añade, destacando el largo recorrido laboral de su padre.

Él, por su parte, responde recordando sus inicios como trabajador por cuenta propia.

"Yo trabajaba de autoventa a los 24 años, haciendo trabajos para restauración. Había meses en los que ganaba más dinero que en otros; por ejemplo, en agosto de 1989 gané 509.877 pesetas como autónomo".

Minerva, sorprendida, traduce rápidamente la cifra: "Vamos a calcular cuánto es en euros... son 3064 euros".

Además, él destaca que algunos impuestos eran diferentes en aquella época. "En 1989, el IVA era un poco más reducido que el actual, siendo del 12%", señala.

La conversación continúa avanzando en el tiempo hasta el año 1997, cuando su padre alcanzó su mejor registro mensual.

"En 1997 fue mi récord de sueldo, porque de autónomo para otra empresa facturé 1.281.606 pesetas en un mes".

A lo que Minerva añade: "Esto equivale a 7.762 euros".

Su padre aclara, además, que la situación fiscal sufrió algunos cambios: "En este régimen de autónomo, el IVA ya había subido a un 16% en 1997, y la retención del IRPF estaba en un 15%".

Al año siguiente, en 1998, cambió su situación laboral: "Ese año me contrataron en la empresa, y pasé a ganar 423.547 pesetas como asalariado".

Años más tarde, ya en 2015, el salario seguía siendo notablemente superior al actual: "Desempeñando el mismo trabajo y en los meses en que se ganaba más dinero, ganaba unos 3.000 euros".

El contraste más duro llega con el presente. Tras décadas en la misma profesión, la realidad salarial se ha desplomado.

"En la actualidad, lamentablemente, no llegamos a estas cifras ni de coña. Para ganar 1.800 euros te las ves y te las deseas. Por desgracia, en lugar de avanzar, vamos para atrás haciendo lo mismo", señala.

El testimonio ha generado debate en redes sociales, donde muchos usuarios señalan la pérdida de poder adquisitivo en España a lo largo de las últimas décadas.

Mientras que en los años 80 y 90 un joven trabajador autónomo podía superar los 7.000 euros en un buen mes, hoy en día resulta difícil alcanzar cifras mucho más modestas incluso con contratos estables.