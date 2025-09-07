Un camarero, muy rotundo sobre su sueldo: "Gano fácil 2.000 euros al mes trabajando 12 horas y 7 días a la semana"

La hostelería continúa siendo uno de los sectores que más trabajo generan en España. La cantidad de bares y la buena temperatura del país hacen que los negocios de hostelería necesiten a decenas de miles de camareros durante todo el año.

En general, la importancia de esta profesión no se ve representada en los salarios de sus empleados. Un camarero ha desvelado que gana fácilmente 2.000 euros al mes, pero para alcanzar esta cifra necesita hacer un esfuerzo incompatible con la conciliación familiar.

"Yo he llegado a ganar en un mes fácil 2.000 euros; pero sin tiempo, trabajando 12 horas al día y siete días a la semana", confiesa, eso sí, sin mostrarse excesivamente preocupado por su extenuante jornada laboral.

Jornada laboral extrema

Aunque los precios estén disparados y cada vez sea más costoso hacer la compra en el supermercado o acceder a una vivienda, este camarero afirma que con su sueldo actual "se vive bastante bien y con un poquito menos yo creo que también".

Por lo tanto, en una entrevista a pie de calle con el portal de Recursos Humanos Talent Match, señala que "si uno se administra bien sus cosas, con un poco menos de salario también se vive bien", aunque él continúa con su jornada maratoniana y dispone de más margen.

Recientemente, ha estudiado un ciclo formativo de instalaciones eléctricas, pero le ha decepcionado un poco porque no se imagina trabajar en una profesión en la que no tenga contacto con la gente.

"Acabé el curso, pero no me convence a nivel laboral porque me gusta mucho el trato con la gente. De hecho creo que soy un buen camarero por esto mismo".

Ahora, se plantea seguir formándose y está explorando la posibilidad de estudiar un ciclo de administración de empresas, pero mientras finaliza sus estudios, a la luz de la energía que desprende durante la entrevista, seguirá ejerciendo la profesión de hostelero.

Según Randstad, el sector de la hostelería experimentó un aumento del empleo del 8,5% en el último trimestre de 2024, con más de 1,84 millones de personas ocupadas en el último trimestre de 2024.

La hostelería, en datos

En cuanto a la distribución geográfica, según el anuario anual de hostelería de 2024, hay cuatro comunidades autónomas que concentran más de la mitad de los establecimientos de restauración en España: la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana.

Además, las familias aumentaron su gasto en servicios de hostelería en 2023, con un incremento del 15,1% respecto al año anterior, según este estudio.