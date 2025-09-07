José Elías (49), multimillonario español: "Hacienda me investiga todos los años, cansa que te traten como un delincuente"

Dentro del imaginario colectivo español, se suele asociar la palabra impuestos a la frase "Hacienda somos todos".

Dicha frase proviene de diversos eslogan de la Agencia Tributaria a la hora de reflejar su capacidad recaudadora y el sentido de contribución a las arcas del Estado.

Es decir, es una frase que hace que toda la sociedad: ricos, humildes, trabajadores, empresarios...todos se vean englobados bajo el concepto de aportar a Hacienda en busca de un estado de bienestar. Aunque a veces muchos se vean afectados por esta presión fiscal.

José Elías y Hacienda

Francisco José Elías Navarro es un empresario y multimillonario español, reconocido por su papel al frente de Audax Renovables y por su vinculación con la cadena de supermercados La Sirena.

Más allá de su faceta empresarial, José Elías se ha consolidado como una voz influyente en Internet, participando activamente en programas de redes sociales y en diferentes podcasts.

De hecho, tiene su propio podcast Búscate la vida, donde realizan entrevistas y tratan diversos temas de emprendimiento, sociales e inteligencia artificial.

De tal manera, en uno de sus vídeos, José Elías no dudó en hablar de la gran presión fiscal que vive en España. Y es que además de mencionar que a través de su empresa paga 25 millones de euros en impuestos al año, también explicó cómo la propia Agencia Tributaria le sigue la pista con frecuencia.

"Me ha llegado otra inspección de Hacienda. O sea, acabé el año pasado mi inspección de Hacienda personal y hoy me ha llegado otra. Me estoy sintiendo más agobiado. ¿Queréis que esté? Si cada año tengo una", aseguraba el empresario.

Su colaborador le preguntaba si era a él como persona o a su empresa, a lo que el millonario respondía: "Sí, sí. Personal mía, José Elías. Sí, sí. Y el año pasado me llegó otra, acabé con la inspección, y este año otra".

En el caso de su última inspección, el empresario confesó que le tocó pagar. "Para no discutir, pagas y ya está, ¿sabes? Es que yo no quiero discutir con Hacienda, simplemente quiero que me digan lo que tengo que pagar", señalaba.

José Elías profundizaba en cómo las sanciones y castigos de Agencia Tributaria tienen bastante que ver con el agente que les pueda tocar.

"El problema es que en una inspección hay interpretaciones, ¿no? Y lo que tu abogado ha interpretado como A, pues él lo interpreta como Z, y entonces, para no correr el riesgo de Z, asumes que B es suficientemente bueno, pagas y no discutes. La inspectora se lleva su bonus, y hasta el año siguiente que te vuelven a poner otra", admitía.

El multimillonario no dudó en contar cómo se sentía al respecto. "Chicos, yo empiezo a estar cansado de eso. Estoy cansado de estar tratado como un delincuente. Cada año me hacen pasar por la extorsión. Pero, ¿qué vamos a hacer? Este es el sistema", afirmaba José Elías.

Lo cierto es que el caso del multimillonario no es algo fuera de lo ordinario. La Agencia Tributaria reveló el pasado año que en 2023 se llegaron a realizar 44.700 investigaciones y actuaciones sobre grandes empresas, patrimonios relevantes y economía sumergida.

Al fin y al cabo, la Agencia Tributaria pone especial énfasis en las grandes fortunas para asegurarse de que efectivamente Hacienda seamos todos.