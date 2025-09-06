Un español de 23 años que trabaja en Suiza habla alto y claro: “Mi nómina es de...”

Suiza es uno de los países países más ricos del mundo: su PIB per cápita fue de 96.020 euros en 2024, ocupando el puesto número cinco mundial. Además, y según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas, los suizos son los que tienen mejor calidad de vida del mundo.

Por si estos dos puntos no fuesen lo suficientemente atractivos, el salario medio de sus habitantes es el más alto del mundo (104.378 euros). Si se compara con el de España, la diferencia es abismal (31.698 euros). Es decir, más del triple.

Razones más que suficientes para que ciudadanos españoles den el salto al país helvético. Uno de ellos, con tan solo 23 años, ha contado en su cuenta thefer_cars de TikTok, cuánto gana en Suiza.

Cuánto gana un español en Suiza

Este ciudadano español comienza su relato haciendo hincapié en su edad, a la par que indica que trabaja en la industria farmacéutica en la localidad de Berna. “Lo que haré es coger mi última nómina y a partir de ahí haremos los cálculos”, apunta.

“Mi última nómina fue de 7.600 francos suizos”, continúa. Si lo traducimos a euros, son unos 8.100 euros. “Como yo vivo en el cantón de Argau, la tasa impositiva es del 13%”, prosigue.

A esta cantidad hay que descontar otras como un porcentaje destinado al paro. Entonces, y con todos los impuestos restados, “en mi cuenta acaban entrando en torno a 5.700 francos suizos”. Es decir, unos 6.080 euros mensuales.

Y la pregunta que hace es: “¿Tú crees que es mucho o es poco?”. Para responder a la misma, acudimos a una serie de datos.

Vivienda y cesta de la compra

Por ejemplo, el precio medio de la vivienda en el cantón de Argau ronda entre 950.000 y 1.600.000 euros para casas, y entre 515.000 y 1.200.000 euros por piso. Son datos del portal Properstar de septiembre de 2025.

En el caso concreto de Berna, el precio medio de los apartamento es de 6.442 francos suizos el metro cuadrado (6.870 euros) y el de las casas de 8.849 francos (9.433 euros). En Madrid, según Idealista, es de 5.723 euros, y en Barcelona, de 4.991 euros.

Si ponemos el foco en el alquiler, el precio medio en el cantón está entre 1.100 y 1.500 francos mensuales (1.170 y 1.600 euros mensuales). En Berna, las cantidades suben ligeramente, hasta los 1.557 francos mensuales para apartamentos de un dormitorio en el centro (1.660 euros) y 1.105 francos fuera del centro (1.180 euros).

En el caso de la cesta de la compra, el precio medio en el cantón de Argau está entre 450 y 600 francos por persona (480 y 640 euros). En Berna, es ligeramente superior: entre 500 y 650 francos (533 y 693 euros), según los portales Expatistan e Hikersbay.

¿Cual puede ser tu sueldo en Suiza con 23 años? Aqui teneis un video de lo que es mi salario con 23 años en Suiza. Como ya sabeis muchos, trabajo en la industria farmaceutica. En su momento estudie 4 años el grado de biotecnologia y me fui directo a trabajar a Suiza. Despues de 1 año como becario en una empresa de aqui, pude encontrar una buena posicion y donde me encuentro actualmente. Este video junto a los otros de gastos que he subido anteriormente, os pueden servir un poco de guia por si te estas planetando venir. ¡Si este tipo de videos te estan ayudando no te olvides de apoyarlos!

Según este último, el índice de precios en Berna está un 91% por encima de los de Madrid o Barcelona. Con todos estos datos, ¿compensa trabajar en Suiza?