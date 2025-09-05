Francisco Iñareta, rotundo: “El incremento de los precios de compraventa de vivienda no lo habíamos visto ni en...”

Como popularmente se dice, es un no parar. Esto es lo que está ocurriendo con el precio de la vivienda. Una situación que frena el deseo de compra por parte de muchos ciudadanos, más ahora cuando los tipos de interés parecen haberse estabilizado.

Si nos remitimos al último índice de precios inmobiliarios de Idealista, el precio de la vivienda usada sufrió un incremento del 14,8% interanual durante el mes de agosto. De esta manera, se sitúa en 2.498 euros el metro cuadrado.

Con este precio, España alcanza un nuevo máximo histórico. “El incremento de los precios de compraventa no lo habíamos visto ni en los momentos más tensos de la burbuja inmobiliaria”, afirma Francisco Iñareta, portavoz del marketplace inmobiliario.

¿Por qué no paran de subir los precios?

El portavoz de Idealista analiza los motivos por lo que la vivienda de segunda mano sigue creciendo por encima de dos dígitos en términos interanuales. Y, según su opinión, se debe a lo que denomina como una “tormenta perfecta”.

¿Cuáles son los ‘rayos y truenos’ que definen a dicha tormenta? “Por un lado, un déficit de construcción de vivienda acumulado que no se resuelve”, comienza enumerando Iñareta.

A ello hay que unir “miles de hogares nuevos cada año”. Por si esto fuera poco,todo se agrava “con la situación de emergencia total por la que atraviesa el alquiler”.

Y, como último elemento, “la bajada de los tipos de interés y el consiguiente abaratamiento de la financiación”.

Fruto de este cóctel, el resultado es que “la vivienda usada no es capaz de dar respuesta a una gigantesca demanda que no para de crecer”.

Dicho de otra manera, las compraventas están disparadas y la oferta no crece, “por lo que las viviendas que entran al mercado encuentran comprador en horas y a unos precios nunca vistos”.

Subidas por capitales

¿Dónde está la solución? Francisco Iñareta señala que, “tras años de falta de visión estratégica por parte de las administraciones es imprescindible que se alcancen acuerdos que permitan acelerar los procesos para dotar al mercado del volumen de viviendas que necesita”.

Si nos centramos en las capitales de provincia, todas han experimentado incrementos durante el último año. La única excepción es Gerona, donde han descendido un 4,8%.

La subida más elevada se ha dado en Santa Cruz de Tenerife (22,9%). Le siguen Madrid (21,3%), Guadalajara (20,4%), Valencia (19,6%), Santander (19,5%), Teruel (17,9%) y Palma (17,2%).

En el otro extremo de la balanza, y descontando la caída de Gerona, es la ciudad de Soria donde menos han crecido los precios (2,3%). A continuación, Orense (3,6%), Badajoz y Cádiz (3,7% en ambas capitales).

En el caso de otros grandes mercados, en Málaga fue del 15,6%, Alicante (14,3%), San Sebastián (13,5%), Sevilla (11,4%), Barcelona (10,2%) y Bilbao (9,5%).