Una profesora de secundaria, sin filtros sobre su salario: “Es alto, estoy cobrando como unos 2.000 euros netos al mes”

Con la vuelta al cole, los estudiantes no son los únicos que deben volver a la rutina, sino también los profesores, que deben regresar para impartir clases en las aulas de los colegios y universidades españolas.

De esta forma, una profesora de secundaria en Madrid fue entrevistada por Job Insider Madrid, donde compartió su experiencia en este trabajo, destacando cómo accedió al puesto, su rango salarial (que considera alto) y consejos para futuros docentes.

La trabajadora resaltó también que, en cuanto al rango salarial, existen distintos beneficios a los que es posible acceder en el caso de tener puestos que conlleven una mayor carga de responsabilidad.

"Pese a todo es muy bonito"

"Al ser un organismo público, accedes por oposición", comenzó exponiendo la entrevistada. En su caso, comentó que "yo lo que hice fue prepararme el proceso, temario y todo, echar las bases, hacer el examen y tuve suerte y entré".

A continuación, manifestó que su rango salarial como profesora de secundaria en un instituto de Madrid consiste en "2.000 y pico euros al mes, después de los impuestos (netos)".

Es importante acotar en este punto que los salarios de los profesores en España no son homogéneos en todas las comunidades autónomas, sino que dependen de dónde ejerza su profesión el docente.

Por ejemplo, Ceuta y Melilla, el País Vasco y Canarias son las regiones con salarios más altos para el profesorado, mientras que Aragón y Cataluña se sitúan en el extremo opuesto.

No obstante, de forma general, el sueldo medio de un profesor de enseñanza pública en España se sitúa entre los 2.400 y los 2.900 euros brutos mensuales.

Respecto al salario, la docente continuó exponiendo que, dependiendo del cargo que se tenga, se puede contar con ciertos beneficios: "Si tú eres tutora, jefa de departamento, de estudios o directora. Yo solamente soy tutora este año. Supone más responsabilidad y, por tanto, es un extra".

Así, la tutora agregó que lo que más le gusta de su profesión es "trabajar con los chicos y las chicas, los chavales del instituto que son adolescentes. Puede parecer una locura, ¿no?, pero es una etapa muy bonita de la vida".

"Estás con ellos acompañándoles en su trayectoria vital, haciéndose mayores y es muy bonito. Yo os lo recomiendo", enfatizó la profesora.

Aprovechó también la oportunidad para aconsejar a todos aquellos que aún no se encuentren seguros de si esta es su trayectoria laboral: "Si a ti te gusta enseñar, si te gusta pasar tiempo con gente, trabajar con personas, pues este es tu puesto de trabajo".