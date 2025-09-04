Muere el diseñador Giorgio Armani a los 91 años, en directo| Reacciones y la última hora
Ha fallecido esta tarde el diseñador italiano Giorgio Armani a sus 91 años, según ha comunicado la empresa.
La tarde de este jueves 4 de septiembre ha fallecido el diseñador Giorgio Armani a los 91 años, según ha comunicado la empresa.
El comunicado de la empresa expresó que "murió pacíficamente rodeado de sus seres queridos tras haber trabajado hasta sus últimos días".
🔴Muere a los 91 años el diseñador Giorgio Armani, el genio de la moda italiana del siglo XX
-
Muere Giorgio Armani a los 91 años | Julia Roberts se une a las despedidas al modisto italiano
La actriz de Hollywood, Julia Roberts, se unió a las despedidas del difunto Giorgio Armani compartiendo a través de su red social Instagram una fotografía de ambos juntos con el texto "Un verdadero amigo. Una leyenda".
-
Muere Giorgio Armani | El nombre de Armani en España pasa por Naty Abascal y Cayetano Rivera Ordóñez
aty Abascal fue musa y modelo del fallecido diseñador Giorgio Armani en sus comienzos, una estela que han seguido en España Eugenia Silva, Nieves Álvarez o Blanca Padilla, además del torero Cayetano Rivera Ordóñez, de cuyo porte quedó prendado el creador italiano.
"Qué tristeza tan inmensa por tu pérdida, qué grande tu legado, un ejemplo de muchas cosas, amistad, dedicación, esfuerzo y trabajo. Para siempre Armani ", ha escrito en su perfil de Instagram Naty Abascal, modelo y estilista.
Entre los modelos españoles que más han trabajado para la firma del italiano, cuyo fallecimiento lamenta este jueves el mundo de la moda a través de fotos en redes sociales, figuran Eugenia Silva, Nieves Álvarez, Jon Kortajarena, Andrés Velencoso y más recientemente Blanca Padilla.
-
Fallece Giorgio Armani a los 91 años | Russel Crowe lamenta la pérdida del diseñador italiano
Varias estrellas de Hollywood, como Julia Roberts, Russell Crowe y Ashton Kutcher, honraron este jueves la leyenda de Giorgio Armani en sus redes sociales, después de que el famoso diseñador italiano falleciera hoy a los 91 años en Milán.
Crowe escribió en X un hilo en el que detalló su admiración por el trabajo del modisto desde la primera vez que se puso uno de sus trajes. "En 1997, en el Festival de Cine de Cannes, tras perder mi maleta, el productor de 'LA Confidential', Arnon Milchan, me envió a la tienda Armani con una tarjeta de crédito para comprar un traje para el estreno. Así comenzó una pasión por los trajes Armani que continúa hasta el día de hoy", recordó en su mensaje el actor de Gladiator.
Giorgio.— Russell Crowe (@russellcrowe) September 4, 2025
1997 at the Cannes film festival, after my bag was lost in transit, LA Confidential producer Arnon Milchan sent me to the Armani store with a credit card to get a suit for the premiere.
That began a love affair with Armani suits that continues to this day.
Mr Armani
-
Muere Giorgio Armani | El grupo francés LVMH afirma que Giorgio Armani fue un "parangón de la máxima elegancia"
El grupo francés LVMH, el principal del mundo del lujo, calificó a Giorgio Armani, el diseñador italiano que falleció este jueves a los 91 años, como "parangón de la máxima elegancia" y consideró que su legado "perdurará en los corazones e imaginación" de los actuales diseñadores de moda.
"Fue el último ejemplo de la generación de oro de creadores de moda de la posguerra, quienes, año tras año, alumbraron los parangones de la máxima elegancia. Su legado perdurará en los corazones de los actuales diseñadores de moda durante mucho tiempo", declaró en un comunicado de condolencias el grupo.
El grupo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), controlado por Bérnard Arnault y dueño de marcas como Christian Dior y Givenchy, intentó comprar la empresa Giorgio Armani, algo a lo que se opuso el legendario diseñador, preocupado por mantener su independencia.
Armani creó un imperio que se extendió más allá de la moda. Con ingresos anuales de 2.300 millones de euros, su grupo emplea a 8.700 personas y cuenta con 650 tiendas, además de hoteles y restaurantes.
-
Muere Giorgio Armani a los 91 años | El AC Milán despide al diseñador icono de su ciudad
El club de fútbol Associazione Calcio Milan (AC Milán) compartió a través de sus redes sociales su sincero pésame por la muerte del empresario y diseñador Giorgio Armani.
"Todo el AC Milan llora el fallecimiento de Giorgio Armani, un ícono global de estilo y elegancia, un símbolo de la ciudad de Milán. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y sus seres queridos", expresó el club de fútbol.
Tutto l'AC Milan piange la scomparsa di Giorgio Armani, icona globale di stile ed eleganza, simbolo della città di Milano. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari. pic.twitter.com/CkYavxdtrX— AC Milan (@acmilan) September 4, 2025
-
Muere Giorgio Armani | El Secretario General de Turismo de la ONU llora la muerte del diseñador
Zurab Pololikashvili, secretario general de Turismo de la Organización de las Naciones Unidas, lamentó la muerte del diseñador Giorgio Armani, que falleció esta tarde.
El secretario expresó que "lloramos el fallecimiento de Giorgio Armani, nuestro Embajador Especial de Turismo. Su elegancia atemporal y su espíritu generoso inspiraron a innumerables personas en todo el mundo. Mis condolencias están con su familia, amigos y todos los que compartieron su extraordinaria vida".
We mourn the passing of Giorgio Armani, our Special Ambassador for Tourism.— Zurab Pololikashvili (@pololikashvili) September 4, 2025
His timeless elegance and generous spirit inspired countless people across the globe.
My thoughts are with his family, friends, and everyone touched by his remarkable life. pic.twitter.com/tZ5MviWHOv
-
Muere Giorgio Armani | El presidente de la Cámara de Diputados de Italia lamenta el fallecimiento del diseñador
Lorenzo Fontana, presidente de la Cámara de Diputados de Italia, publicó a través de su red social X un triste mensaje lamentando la pérdida del modisto Giorgio Armani a sus 91 años.
"Hoy nuestro país pierde a un ícono de la moda, un emprendedor y a un diseñador brillante que llevó el 'Hecho en Italia' al mundo. Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Giorgio Armani".
Oggi il nostro Paese perde un’icona della moda, un imprenditore e uno stilista geniale che ha portato il Made in Italy nel mondo.— Lorenzo Fontana (@Fontana3Lorenzo) September 4, 2025
Il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani. pic.twitter.com/zPknpNdVJ0
-
Primeros problemas de salud de Armani
En junio ya preocupó su salud al ausentarse por primera vez de la Semana de la Moda Masculina de Milán.
-
Giorgio Armani: su trabajo en la moda
Revolucionó el traje: hombros desestructurados, líneas limpias y paleta neutra—la elegancia silenciosa que definió el “power suit”.
-
Nacimiento de Giorgio Armani
Nacido en Piacenza (1934), estudió Medicina antes de dejarlo para trabajar como escaparatista en La Rinascente; en 1975 fundó su firma junto a Sergio Galeotti.
-
De Julia Roberts y Laura Pausini a Cindy Crawford: los famosos se despiden de Giorgio Armani tras su muerte a los 91 años
Este jueves, 4 de septiembre, el mundo de la moda despide a Giorgio Armani, quien ha perdido la vida a los 91 años. Fundador de una de las casas de moda más influyentes del siglo XX y XXI, Armani deja tras de sí un legado de estilo, independencia creativa y compromiso social.
Durante sus últimos años, Giorgio se mantuvo activo en múltiples frentes: desde sus colecciones de alta costura hasta proyectos arquitectónicos, diseño de interiores y causas sociales. Su último tramo de vida lo vivió en la intimidad de su hogar, en Milán.
Su curiosidad inagotable y atención al presente lo convirtieron en una figura querida y respetada, tanto dentro como fuera del mundo de la moda. Como último homenaje público, la capilla ardiente se instalará en el emblemático Teatro Armani.
-
Muere el diseñador Giorgio Armani | El Inter de Milán transmite su pésame por la muerte del modisto
El club de fútbol Internazionale Milano, mejor conocido como Inter de Milán, transmitió a través de su red social X su sentido pésame por la muerte del diseñador italiano Giorgio Armani.
"El mundo llora el fallecimiento de Giorgio Armani, un icono de nuestra ciudad y una leyenda en el mundo de la moda que, con su creatividad y elegancia, supo contar la historia italiana alrededor del mundo, al mismo tiempo promoviendo la excelencia en el deporte italiano. El FC Internazionale Milano se solidariza con sus seres queridos en este momento de gran dolor", compartió.
Il mondo piange la scomparsa di Giorgio Armani: icona della nostra città, leggenda della moda che con la sua creatività ed eleganza ha saputo raccontare l’italianità nel mondo, promuovendo anche l'eccellenza dello sport milanese.— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 4, 2025
FC Internazionale Milano si stringe attorno ai… pic.twitter.com/B8WvBxoSLR
-
Muere Giorgio Armani | Donatella Versace lamenta la pérdida de "un gigante"
La diseñadora Donatella Versace, quien lamentó la pérdida de "un gigante" que "ha hecho historia" y que "será recordado para siempre", mensaje que acompañó con una foto en blanco y negro de Armani en su cuenta de Instangram.
-
Muere Giorgio Armani | La modelo española Nieves Álvarez lamenta la muerte del diseñador
La modelo y presentadora de televisión española intervino en el programa de Antena 3, Y Ahora Sonsoles, y lamentó la muerte del diseñador e ícono de la moda Giorgio Armani. También trasladó que "todos en el mundo de la moda sabíamos que no estaba bien de salud".
-
Muere Giorgio Armani |El Real Madrid lamenta el fallecimiento de "una de las figuras más relevantes de la moda"
l Real Madrid emitió un comunicado este jueves en el que lamentó el fallecimiento del italiano Giorgio Armani, "una de las figuras más relevantes y emblemáticas del mundo de la moda de toda la historia".
"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Giorgio Armani, propietario del Olimpia Milano desde 2008, y una de las figuras más relevantes y emblemáticas del mundo de la moda de toda la historia", escribió el club en su página web.
"Con Giorgio Armani al frente del club italiano, el Olimpia de Milano ha ganado 6 Ligas, 4 Copas y 5 Supercopas de Italia", continuó.
"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a todos sus seres queridos, a su club y a todos sus aficionados. Ha fallecido a los 91 años de edad. Descanse en paz", completó.
Comunicado Oficial: fallecimiento de Giorgio Armani.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 4, 2025
-
Muere Giorgio Armani a los 91 años | Rosa Villacastín se despide
"Ha fallecido un genio de la moda Giorgio Armani. Nos quedan sus prendas, sencillas, elegantes, perfectas. DEP", escribía la periodista Rosa Villacastín desde sus redes sociales.
Ha fallecido un genio de la moda Giorgio Armani. Nos quedan sus prendas, sencillas, elegantes, perfectas. DEP— rosa villacastin (@RosaVillacastin) September 4, 2025
-
Muere Giorgio Armani a los 91 años | El Grupo Armani despide a su creador y fundador
"Con infinita tristeza, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y su fuerza impulsora incansable: Giorgio Armani", así comenzó el comunicado de la empresa fundada por el modisto Giorgio Armani en redes sociales.
El grupo empresarial resaltó el respeto, trabajo y dedicación del diseñador italiano que "trabajó hasta el final de sus días, dedicándose a la compañía, las colecciones y los muchos proyectos en marcha". Por otro lado, resaltaron su habilidad de conectar con diversos públicos que lo llevó a convertirse en "una figura respetada y querida por todos".
Milan, 4 September 2025 – With infinite sorrow, the Armani Group announces the passing of its creator, founder, and tireless driving force: Giorgio Armani.— Armani (@armani) September 4, 2025
Il Signor Armani, as he was always respectfully and admiringly called by employees and collaborators, passed away… pic.twitter.com/7lMIdpw5oX
-
Hasta siempre, Giorgio Armani: los hitos de la vida del diseñador que vistió nuestros sueños, en imágenes
Este 4 de septiembre, el mundo de la moda llora la pérdida de uno de sus genios: Giorgio Armani. El director ejecutivo de la casa Armani ha muerto a los 91 años rodeado de sus seres queridos, según ha informado la propia marca en un comunicado que homenajea el trabajo "incansable hasta el final" del diseñador.
"Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los miembros que siempre hemos trabajado junto a él, nos comprometemos a proteger lo que construyó y a impulsar la empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor", reza la carta.
-
Muerte de Giorgio Armani | Aurelio De Laurentiis despide al ícono de la moda y mandan condolencias a sus familiares
Aurelio De Laurentiis, productor de cine y presidente del club de fútbol Napoli, publicó en su red social X un mensaje de despedida para el difunto diseñador además de sus condolencias para sus familiares y Leo Dell'Orco, compañero de Armani.
"Con una gran tristeza me entero de la muerte de mi amigo Giorgio Armani. De parte de mi familia, del grupo Filmauro y todo el club de fútbol Napoli, estoy cerca de sus familiares y Leo Dell'Orco", expresó.
Con grande tristezza apprendo della morte dell’amico Giorgio Armani. A nome della mia famiglia, del gruppo Filmauro e di tutto il Calcio Napoli, sono vicino ai suoi famigliari e a Leo Dell'Orco.— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 4, 2025
-
Muerte del diseñador Giorgio Armani | Meloni lamenta la muerte del 'rey de la moda': "Inspiró al mundo entero"
La Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su tristeza y sentido pésame a través de sus redes sociales por la muerte del diseñador Giorgio Armani hoy jueves por la tarde definiendo al difunto como "un símbolo de lo mejor de Italia".
"Giorgio Armani nos abandona a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad consiguió lustrar la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un ícono, un trabajador incansable y un símbolo de lo mejor de Italia. Gracias por todo".
Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un’icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto. pic.twitter.com/Rwyu4mXW54— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2025