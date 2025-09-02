Una limpiadora española, sin filtros sobre su experiencia en Australia: "Cobro 20 euros la hora por la mierda que limpio"

Fotomontaje de Virginia en su trabajo en un campamento de minas en Australia. Instagram

Virginia vive en Perth (Australia) y trabaja como limpiadora en un campamento de minas. Esta gaditana dio un giro de 180 grados a su vida y se marchó a ganar más dinero y vivir experiencias en el otro lado del mundo.

Recientemente, ha disfrutado de unas vacaciones de cinco meses y, tras su regreso, en vez de estar deprimida, se ha mostrado exultante. ¿El motivo? La cantidad de dinero que gana en el país oceánico en comparación con lo que obtendría en territorio español.

"Vuelvo tan contenta a trabajar en minas de Australia como limpiadora porque cobro 20 euros la hora por la mierda que limpio", ha contado la gaditana en su cuenta de TikTok, donde acostumbra a narrar con detalle sus experiencias y a dar su opinión sobre multitud de temas.

Las minas australianas son yacimientos de extracción de recursos minerales valiosos que son una parte fundamental de la economía del país. Los mineros residen en el campamento y, mientras están realizando las labores de extracción, Virginia y el resto de trabajadores limpian sus habitaciones.

En su día a día, trabaja 11 horas y se levanta a las 03:30 de la mañana para poder hacer un poco de ejercicio antes de arrancar su jornada. Un empleo extenuante pero donde disfruta de muchos días de vacaciones y de un sueldo inimaginable en España.

Casi triplica el SMI

"Me pagan 34 dólares australianos por hora, en festivos un poco más. Por trabajar dos semanas, me han ingresado en el banco 4.800 dólares australianos", lo que equivale a en torno a 2.700 euros en España, a pesar de ser un empleo sin cualificación.

Su sueldo, en vez de ir destinado a la renta del alquiler en Australia -donde no paga alojamiento-, lo dedica a viajar por el sudeste asiático y hacer lo que más le gusta: descubrir nuevos lugares, como por ejemplo Tailandia.

Virginia señala que a menudo recibe comentarios en sus posts de usuarios que le achacan que prefiere ir a las antípodas solo para ganar más dinero, mientras se aleja de su familia.

Su respuesta es firme: se marcha tan lejos de España porque quiere ahorrar dinero mientras viaja y experimentar la "calidad de vida" que presentan otros países, pero en ningún caso "estoy diciendo que ganar dinero tenga que ser tu prioridad antes que estar con los tuyos".

Antes de empezar en las minas de Perth, también estuvo trabajando en una granja australiana y, previamente en España, estudió Periodismo, por lo que se considera una entusiasta de la comunicación.

Al respecto, comenta que "a veces se agobia porque me encantaría tener más tiempo para dedicarle a fondo a la comunicación, para sentarme, editar, escribir, crear... Pero también me doy cuenta de que este es mi momento de vivir y de recoger experiencias que más adelante podré contar aún mejor".