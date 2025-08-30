Tiene dos trabajos y estalla contra la precariedad juvenil: "Si alguno fallase tendría que volver con mis padres"

"No me lo puedo permitir". Esta es la reacción de muchos jóvenes en España cuando se les plantea si tienen pensado independizarse. Según datos de Fotocasa, alquilar un piso cuesta de media actualmente 1.150 euros al mes, récord histórico.

En este sentido, una joven ha expresado el sentir de un grupo de población que se muestra impotente por la descompensación entre los salarios y los precios de la vivienda en el país. Se ve obligada a ser pluriempleada: "Para poder pagar mi piso tengo dos trabajos".

Además, en un reportaje del telediario de Antena 3, ha admitido que existe una posibilidad real de que tenga que volver a vivir con sus padres. "En el caso de que fallase alguno de los dos trabajos sí tendría que volverme a casa con mis padres"

Vivir con tus padres para ahorrar

Una situación muy similar es la de Clara, otra joven que lleva varios años independizada porque se fue a otra provincia y ahora tendrá que regresar al calor y al ahorro del hogar, donde se evitan los gastos en alquiler y, generalmente, en comida.

"Cuando acabe de estudiar, que me queda solo este año, volveré a casa de mis padres", explica al reportero resignada.

Según Eurostat, la edad de emancipación en España asciende hasta los 30 años, siendo uno de los países europeos en los que los jóvenes encuentran más obstáculos para independizarse.

Los salarios, a su vez, son más bajos que en el resto del continente. De hecho, el salario mínimo, 1.184 euros brutos mensuales, equivale al precio medio de alquiler de un piso de 80 metros cuadrados en España.

Por ello, otros estudiantes ya adentrados en la veintena optan por quedarse en casa de sus padres unos años y poder ahorrar mientras compaginan el estudio y el trabajo. Esta decisión retrasa el paso final de la adultez, pero es obligada para otra chica que comienza su máster en septiembre.

"Yo no me planteo irme de casa de mis padres hasta dentro de cinco años. Ahora en septiembre voy a empezar a trabajar a tiempo parcial mientras estudio un máster", sentencia.

Una joven estudiante.

En contraposición, en el primer semestre de 2025 se ha registrado un récord en la firma de hipotecas con 1.886 diarias y un total de 243.257 viviendas hipotecadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cifras anticipan una escalada de precios por la alta demanda y la escasez de oferta de inmuebles en España y encienden las alarmas de una nueva crisis inmobiliaria como la de 2008.