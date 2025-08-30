Neus (36), funcionaria de Educación, renunció a su plaza y vive en Chipre: "España es el peor infierno fiscal del mundo"

Y ahora Sonsoles es un magacín que combina actualidad y debate. Por este motivo, decidieron hablar sobre la carga fiscal que existe en España y la compararon con otros países europeos.

Durante la emisión del programa destacaron que España tiene una de las cargas fiscales más altas de Europa, aunque también se argumentó que los impuestos financian importantes servicios públicos como la sanidad y la educación.

"Nos hemos quedado consternados cuando te pones a hacer cálculo sobre qué parte de tu sueldo se va a impuestos, pues para aclararnos, tenemos a Rubén de Gracia, nuestro economista", daba paso Pepa Romero, presentadora del programa al experto presente en plató.

"Nos hemos quedado locos con el dato de los 15.500 euros al año que pagan de media los españoles. O sea, de nuestro sueldo, todo eso se va a pagar muchísimos impuestos", añadía la presentadora de Antena 3.

"Bueno, aproximadamente, es más. Si divides 100 € que paga un español, el 54% van a cosas como sanidad, educación, pensiones y el otro 46% va a otras cosas. La carga fiscal en España es de las más altas y los salarios no", confirmaba De Gracia.

"No es competitivo. Las empresas pagan mucho y la gente se va fuera a vivir", añadía, tajante, el economista.

Para aclarar más todo este asunto, el magacín vespertino se puso en contacto con un matrimonio de españoles, Neus y Jordi, que lo vieron claro y se fueron a vivir a otro país en Europa: Chipre.

La fiscalidad en España

"¿Cuántos impuestos pagáis allí?", le preguntaba la presentadora Pepa Romero directamente a la joven pareja.

"Chipre tiene un programa fiscal que intenta traer a gente de fuera que no ha nacido ahí y entonces pues permite llegar si tienes pues un negocio online o inversiones, llegar a pagar solo un 2,65% de impuestos y te lo garantizan 17 años", explicaban vía videollamada.

'Y ahora Sonsoles Verano'

"Por lo que puede llegar a ser hasta mejor que Andorra y no es muy conocido", apuntaba Jordi. El economista Rubén de Gracia aclararía este asunto en plató.

"Sí, tiene durante unos años esa ventaja fiscal. Andorra te lo garantiza toda la vida, pero tampoco tienes que hacer depósito. Hay unas ventajas y a ver, Chipre tiene playa y Andorra playa no tiene. Entonces...", argumentaba el experto.

El propio matrimonio defendía las buenas condiciones del país chipriota: "Verdaderamente es como un paraíso, o sea, tienes unas playas preciosas, se vive muy muy bien".

"La gente no lo conoce y cuando llegas y ves el estilo de vida que es muy parecido al sur de España, con gente muy cálida, tienes una vida muy tranquila", señalaban.

Rubén de Gracia, economista

"También es muy seguro, yo destacaría muchísimo la seguridad, puedes dejar el móvil el bolso encima de la mesa y sabes que va a estar ahí tranquilamente cuando vuelvas", aclaraban los españoles residentes en Chipre.

También explicaron a qué se dedican: "Tenemos un canal de YouTube sobre optimización fiscal, justamente. Cuando puedes hacer el negocio pues remotamente, pues todavía te planteas más si te sale a cuenta el quedarte en España".

"A la que miras un poco cómo funciona todo, te das cuenta que es de los peores infiernos fiscales del mundo", no dudaba en expresarse Neus.

"Valoramos varios países y Chipre fue el que más nos gustó", añadían también a su intervención. "¿Habéis calculado cuanto os ahorráis al año, más o menos?", se interesaba Pepa Romero.

"Una barbaridad. En España la gente, la mayoría no es consciente. Si sumas no es solo el IRPF, la seguridad social, lo que vas gastando con el IVA, o sea, es de más del 50% de lo que digo, o sea, podemos llegar al 2,65. Si vas proyectando años, pues la diferencia es abismal", apuntaba.

Otro de los puntos claves de esta historia es que Neus, de 36 años, era funcionaria del Estado y renunció a su plaza, al entender todo lo relacionado con la fiscalidad de nuestro país.

"Era maestra y conozco muy bien el sistema educativo. Renuncié porque no tenía futuro, no hay recursos en educación. Por mucho que digan que hay una educación muy buena, estamos en los peores niveles de ranking", afirmaba, tajante.

"Cuando ves que tienes otras opciones, de hacer un negocio online y poder prosperar para tener un futuro mínimamente digno...", argumentaba Neus, funcionaria de Educación que rechazó su plaza para vivir en Chipre.

"El tema de los impuestos no es que estén altos o bajos, es cómo se gestionan. En España, no tenemos un control real sobre lo que se hace y ahí está el problema que se van a partidas varias", finalizaba De Gracia su intervención.