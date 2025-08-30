Javier (30 años), inversor, sobre las herencias: "Tengo 8 pisos no heredados, mis padres su casa y no le dejaré nada a mis hijos"

Se calcula que actualmente el 73% de la desigualdad en la distribución de la riqueza en España deriva de las herencias. Es decir, que heredar hace más ricos a los pocos que se benefician de ellas y más pobres a los demás. Un dato que contradice la tan famosa meritocracia.

Por ello, tanto las herencias como el Impuesto de Sociedades suelen generar bastante debate entre aquellos que en un futuro tienen pensado ceder su patrimonio a sus descendientes y aquellos que heredarán.

Así, el tema generó discusión en el plató de LaSexta Xplica, donde unos se colocaron en contra de la existencia de la meritocracia y otros defendieron su valor, como Javier Medina.

La meritocracia, ¿sí o no?

Si bien el concepto de meritocracia originalmente hacía mención al gobierno de los mejores, es decir una forma de gobierno basada en el mérito, hoy en día el término ha evolucionado.

Actualmente la meritocracia se refiere a la selección social a través de la valoración de un tipo de méritos para el desempeño de puestos laborales, sociales y económicos. Es decir, la creencia de que si te esfuerzas mucho puedes llegar lejos y crear un gran patrimonio.

Sin embargo, en muchas ocasiones este concepto no llega a hacerse realidad, especialmente con las herencias. Estas en muchos casos son denominadas como generadoras de desigualdad social y económica, dado que benefician a unos pocos.

De tal manera, el debate llegó a LaSexta Xplica, donde el programa contó con la participación de numerosos expertos y Javier Medina, un joven de tan solo 30 años y un patrimonio de ocho pisos no heredados.

Para empezar el economista Julen Bollain no dudaba en señalar la ineficacia de la meritocracia en España.

"Se dice que vivimos en una sociedad meritocrática, que si estudias y te esfuerzas… Pero al final los datos están desmintiendo esos relatos. En España, el 73% de la desigualdad en la distribución de la riqueza deriva de las herencias. Según Forbes, 74 de las 100 personas más ricas lo son por herencia, independientemente de su esfuerzo", señalaba Bollain.

El economista dejaba una reflexión muy interesante en plató: "Mientras, el 80% de los niños de familias pobres morirán siendo pobres. Por lo tanto, el ascensor social está roto".

"Yo tengo ocho pisos no heredados. Mis padres sí tienen su casa, y yo ya tengo más patrimonio que ellos. En lo que están comentando no me veo reflejado", afirmaba Javier tras la explicación de otros expertos sobre la ineficacia de la meritocracia.

Medina contó su situación: "Yo tengo 30 años, y hasta que herede de mis padres tendré 60. Tener un piso con 60 años, ya al final de mi carrera... Yo pienso fundirme el dinero yo mismo y dejarles en vida el trabajo. A mi hijo me lo llevo al trabajo y por barrer le pago 1 euro que luego usa en comprarse un jueguetito. Le inculco el esfuerzo para conseguir las cosas".

De hecho, aunque defiende que no heredará su dinero a su hijo, el joven cargó contra el Impuesto de Sucesiones. "Bajo mi punto de vista, no tiene ningún sentido expropiar un capital que ya ha tributado", indicó.

Las palabras de Medina resonaron en plató, donde muchos cuestionaron la fuente de su riqueza para tener ocho pisos con solo 30 años.

Por esa razón, René Soto, un joven asesor de comunicación cargó contra el propietario. "La meritocracia existe, son los padres. Los liberales decían que las herencias perpetuaban las desigualdades. Lo que haces tú es aprovecharte de las necesidades de la gente que no puede permitirse una vivienda y se la ofreces a precios desorbitados", aseguraba.