Soy abogado y esta es la razón por la que muchas personas eligen España: "Existe una residencia legal"

"¿Por qué tantas personas están buscando mudarse a España?", plantea el abogado Félix José en uno de sus vídeos difundido recientemente.

La respuesta, en apariencia sencilla, engloba varios factores: "Porque aquí se vive bien, se trabaja desde donde uno quiera y se abre la puerta a toda Europa", afirma con convicción.

El jurista, que se ha especializado en derecho migratorio y asesoramiento a extranjeros, hace referencia a una de las novedades legislativas más comentadas en los últimos meses: la residencia de teletrabajadores de carácter internacional, también conocida como visa de nómadas digitales.

La creación de esta figura responde a un fenómeno global que se aceleró tras la pandemia de la COVID-19: el teletrabajo.

Cada vez más profesionales prestan servicios a empresas extranjeras sin necesidad de estar físicamente en la sede de la compañía. Frente a esta realidad, España decidió adaptar su legislación para atraer talento internacional.

"Si trabajas en remoto para empresas en el extranjero y sueñas con vivir en España, existe una residencia legal", explica Félix. Y añade, para despejar dudas: "Sí, esa residencia de nómadas digitales".

Este visado permite residir legalmente en el país, al tiempo que ofrece ventajas fiscales y acceso a un entorno europeo desde el cual es posible viajar y establecer contactos profesionales con mayor facilidad.

El mayor reto

No obstante, acceder a este beneficio no siempre resulta sencillo. "Entre formularios, impuestos y trámites, todo se vuelve muy confuso", advierte el abogado.

Los solicitantes deben cumplir requisitos específicos, desde demostrar la relación laboral con una empresa extranjera hasta acreditar ingresos mínimos estables y disponer de un seguro médico válido en España.

A estos requerimientos se suman plazos administrativos, traducción de documentos y, en muchos casos, la falta de claridad sobre la interpretación de ciertas normativas. "Quizás no sabes por dónde empezar", admite Félix, refiriéndose a la experiencia de muchos de sus clientes.

En este punto surge la gran duda: ¿conviene contratar a un especialista para acompañar el proceso? El abogado responde con firmeza: "La respuesta es sencilla. Hacer el trámite mal te puede salir mucho más caro".

Las consecuencias de un error en la solicitud no son menores. Desde meses de espera adicionales hasta rechazos formales, pasando por la pérdida de oportunidades laborales en España por carecer de la autorización correcta. "Meses de espera, rechazos o perder oportunidades solo por no tener la guía correcta", resume.

Félix recalca que una asesoría no es un gasto innecesario, sino una inversión para evitar que la burocracia frustre un proyecto de vida.

No obstante, el atractivo de España para los nómadas digitales va más allá del marco legal. El clima mediterráneo, el costo de vida relativamente más bajo que en otros países europeos, la gastronomía, la seguridad y la riqueza cultural se suman como alicientes.

De hecho, de acuerdo con datos de consultoras internacionales, España figura entre los destinos más solicitados por nómadas digitales junto con Portugal, México y Tailandia. Para muchos, el acceso a Europa y la posibilidad de combinar trabajo remoto con calidad de vida marcan la diferencia.