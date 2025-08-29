Antonio Rivas, asesor financiero, lo tiene claro: “Si tuviese 3.000 euros ahorrados es mejor invertirlo…”

Muchas veces, cuando una persona consigue ahorrar una determinada cantidad de dinero, se plantea invertirlo. No obstante, esta acción ya puede conllevar ciertas dificultades, sobre todo para aquellos que no entienden mucho de la materia.

Así, Antonio Rivas, asesor financiero, compartió a través de su red social TikTok (@atair.ahorro.e.in) un vídeo respondiendo a una duda planteada por uno de sus seguidores: "Tengo 3.000 euros ahorrados ¿es mejor invertirlos de una vez o en varias?".

Para justificar su respuesta, el experto ahondó en la explicación de una famosa estrategia de inversión, el Dollar Cost Averaging (DCA). Con esto, expone que dicho método permite obtener la rentabilidad media, que es preferible a arriesgarse y perder una gran suma de dinero.

¿Cómo es mejor invertir?

Rivas comenzó leyendo la pregunta antes expuesta: "Si tengo 3.000 euros ahorrados, ¿es mejor invertirlos de una vez o en varias?". Así, presentó como primer paso "tener claro dónde lo vamos a invertir".

Para esto, el profesional aconsejó que lo mejor es "formarse con economistas colegiados independientes que te puedan ayudar"; de esta manera es posible evitar ciertos errores que quien desconoce el mundo de la inversión podría cometer con consecuencias fatales.

En segundo lugar, presentó como segundo paso a seguir que, una vez el inversor tiene claro el 'dónde', es preciso centrarse en el 'cómo': "Siempre es mejor hacerlo poco a poco".

"Este tipo de estrategia se conoce como DCA o Dollar Cost Averaging", comentó Rivas. Dicho método consiste, como explicó, en una inversión gradual que consiste en invertir una cantidad fija de dinero en intervalos regulares, por ejemplo, mensualmente.

¿Por qué hay que optar por esta opción? El asesor respondió diciendo que "el motivo para llevarla a cabo es que siempre se producen variaciones en el precio de cotización de cualquier producto como consecuencia de las fluctuaciones del mercado".

Esto ocurre "independientemente de si inviertes en renta fija o en renta variable". A modo de contexto, un activo de renta fija es esencialmente un préstamo de una entidad a un particular y suele tener una rentabilidad predecible.

Por otro lado, los activos de renta variable son, por ejemplo, las acciones. Tienen una rentabilidad que no está garantizada y suponen un riesgo mucho más elevado, pero mayor ganancia si van bien. No obstante, estas fluctuaciones del mercado afectan a ambos tipos de renta.

De esta manera, continuó explicando que aplicando la estrategia del DCA "te llevas la rentabilidad media, que es lo que verdaderamente nos interesa".

En otras palabras, con este método, al no intentar intuir el mejor momento para invertir, el resultado final demuestra cómo se ha comportado por lo general el mercado en el tiempo que se ha estado invirtiendo.

Por ejemplo, si se invierten 100 euros al mes en un fondo, en el primer mes se compran 2 participaciones a 50 euros y, al siguiente, 4 participaciones a 25 euros. Al acabar el período de inversión se habrán conseguido ganancias independientemente de las fluctuaciones del mercado.

De esta forma, concluyó Rivas que esto es mucho mejor que invertir todo el dinero "de golpe" porque "si inviertes 3.000 euros de golpe en un mal momento, puedes tardar mucho tiempo en recuperarte y que se te quiten las ganas de invertir".