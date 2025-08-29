Un analista inmobiliario no se calla y alerta a España: "Es la mayor crisis de vivienda de la historia, peor que en 2008"

Muchos son los españoles que se preguntan si estamos ante una nueva "burbuja" como la del año 2008. Sin duda, es la cuestión del millón y la respuesta es más compleja de lo que parece.

Los expertos lo tienen claro. Santiago Carbó, catedrático de economía de la Universidad de Valencia, analizó en La Linterna de COPE, la situación actual de la vivienda en España.

Desde el programa radiofónico le preguntaban a Carbó: "¿Estamos o vamos camino de una burbuja inmobilaria?". Una pregunta clara y directa para el analista inmobilario.

"Es difícil determinarlo porque siempre la vamos a comparar con la del 2008 y no tiene las las mismas características que las de ahora", explicaba en primer lugar.

Más adelante, desarrollaba su opinión: "Es verdad que hay un crecimiento del precio de la vivienda, podemos decir que es muy intenso, casi alarmante, porque perjudica enormemente el acceso a muchos grupos sociales".

"No solamente a los jóvenes, sino también a personas de renta media que ven pues casi como una quimera poder pedir una hipoteca", añadía.

También matizaba: "La hipoteca probablemente la obtendrían, pero claro, para pagar unos precios que suponen un un endeudamiento de mucho tiempo, pues lógicamente se enfrían.

"Sí que podemos hablar de burbuja o de crecimiento de precios desorbitado, pero no estamos con un gigante de pies de barro llenos de deuda, llenos de crédito hipotecario, repletos de promoción inmobiliaria que luego no se vendió", afirmaba en la tertulia radiofónica.

Sobre la grave crisis de 2008 decía: "Aquella burbuja fue mucho más dañina. Pero bueno, los perjuicios siguen existiendo ahora. Aquello era un problema básicamente de demanda, podemos decir de que se creó un exceso de oferta, que la demanda no apareció y aquí no tenemos oferta, no tenemos suficientes viviendas"

Finalmente, lanzaba un aviso a los españoles. "No estamos ante el mismo escenario catastrófico de hace más de una década. Entonces, podemos decir que estamos ante la mayor crisis de la vivienda de nuestra historia".

"Bueno, la de 2008 tuvo unas consecuencias muy graves, pero evidentemente el problema de acceso a la vivienda de ahora es el más agudo probablemente de la historia", sentenciaba.

La situación de la vivienda en España en 2025 se caracteriza por una marcada tensión entre una demanda robusta y una oferta insuficiente, lo que sigue impulsando los precios al alza tanto en el mercado de compraventa como en el de alquiler.

Diversos análisis de entidades financieras y portales inmobiliarios coinciden en señalar que, a pesar de la moderación de la inflación general, el coste de la vivienda continúa su escalada, dificultando cada vez más el acceso, especialmente para los jóvenes y los hogares con rentas medias.

La escasez de obra nueva, el encarecimiento de los materiales y la falta de suelo finalista son factores estructurales que limitan la oferta, mientras que la demanda se mantiene fuerte, impulsada en parte por la inversión extranjera y la solidez del mercado laboral.

Esta dinámica ha llevado el esfuerzo financiero para acceder a una vivienda a niveles muy elevados, convirtiendo la asequibilidad en uno de los principales desafíos económicos y sociales del país.