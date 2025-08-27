Sonia Pérez, profesora, desvela la oposición mejor pagada en España: "Hasta 8.000 euros y sin título universitario"

En España, actualmente, hay más de 3 millones de funcionarios que han tenido que aprobar una oposición que les garantiza una estabilidad con la que los empleados de empresas privadas no cuentan.

Por el contrario, en general, no aspiran a un sueldo excesivamente elevado. Sin embargo, según Sonia Pérez, preparadora de Supera, "el rey de las oposiciones, la que se lleva la corona, es la de controlador aéreo".

Explica que no requiere de grado universitario y ofrece salarios muy elevados. "Todo el mundo piensa que hace falta una carrera universitaria, pero con el título de bachillerato o equivalente, te sobra. Y lo mejor de todo es el sueldo: de 6.000 a 8.000 € mensuales y sin necesidad de título universitario".

Otras oposiciones con salarios atractivos en España, cuenta Sonia, son la de "Técnico de Hacienda, entre 2.500 y 3.000 euros al mes y Gestión procesal y Civil, con cifras de entre 2.000 y 2.500 euros".

Esta preparadora lleva cinco años dedicada a la formación de opositores, en concreto en el impulso de programas formativos que destacan por un enfoque innovador. Asimismo, es experta en la prueba conductual de la Fase III.

Oposiciones con más salidas

En otra publicación en redes sociales, ha detallado las oposiciones con más salidas en 2025. "De más fácil a más difícil es la de Auxiliar administrativo del Estado, en la que solo te piden la ESO y hay muchísimas plazas cada año".

En cambio, para "Administrativo del Estado solo te piden bachiller o equivalente y son trabajos en los que sales a la hora de comer. Como Técnico de Hacienda es suficiente el bachillerato o equivalente y cada vez salen más plazas".

En cambio, para la oposición de Gestión Procesal sí se necesita una carrera universitaria y es una de las opciones "más demandadas" para ser funcionario.

El proceso para convertirse en controlador aéreo y ser uno de los servidores públicos con mejor remuneración está dividido en varias partes.

En primer lugar, una prueba de selección que incluye exámenes psicotécnicos, de aptitud y de inglés. En segundo lugar, los candidatos que superen estas pruebas, reciben una formación inicial teórica y de simuladores de control de tráfico en aeropuertos.

Finalmente, los alumnos acceden a la parte práctica, que se desarrolla en una torre de control y que, si se supera, se obtiene la licencia de controlador aéreo, emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).