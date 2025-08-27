Quique Vázquez, chef, advierte sobre la última estafa en los restaurantes de España: “A los clientes les han cobrado 49€”

Los ciberdelincuentes han decidido esta vez atacar a los restaurantes. Una nueva estafa ha hecho que muchos clientes tengan la impresión de haber reservado una mesa cuando, en realidad, esta no existe.

Todo se lleva a cabo a través de una página web que suplanta la identidad de empresas legítimas y ofrece reservas en estos establecimientos cobrando una comisión de 1 céntimo. Sin embargo, en algunos casos han llegado a cargar hasta más de 40 euros.

Quique Vázquez es chef en el restaurante Terreo de San Andrés, en A Coruña, que incluso aparece en la Guía Michelin. El hostelero habló sobre este engaño en el programa de COPE Coruña.

"Son páginas que venden suscripciones por 1 céntimo"

El chef explicó que no tenían constancia del engaño hasta que comenzaron a recibir llamadas de clientes alegando que tenían una reserva o que les habían cobrado por una, pero sin haber recibido confirmación. El restaurante no tenía registro de esas reservas.

"Hemos detectado clientes que han llegado aquí a la puerta o que han llamado extrañados diciendo que tenían una reserva y, cuando comprobamos, no la tenemos, y ellos dicen que 'sí que me han cobrado un céntimo'", enunció Vázquez.

Precisó que lo que suelen recomendar a estos clientes es que "den de baja la tarjeta porque sabemos que, cuando te han cobrado un céntimo, tiene que haber algo más detrás y, después de eso, llegan cargos más importantes".

Tienen constancia de esta práctica porque "recientemente nos llegó una señora diciendo que le cobraron un céntimo y después le cobraron 49 euros".

Otros clientes también llamaban sorprendidos porque habían hecho una reserva pagando un céntimo, pero no habían recibido ningún correo electrónico o mensaje que confirmase la operación.

El hostelero aclaró que en esos casos "digo: nosotros no tenemos ninguna reserva ni ninguna llamada". Así, tras esta serie de incidentes, comenzaron a investigar el problema.

"Hemos visto que salimos en una página de reservas que lo primero que hacen es pedirte la tarjeta, no te dan la reserva y después te piden la tarjeta", señaló Vázquez.

Aprovechó para puntualizar que "nosotros sí pedimos una tarjeta de garantía donde el coste es cero, no se cobra nada a menos que, lógicamente, dejes la mesa tirada, no vengas a la reserva y no la hayas anulado con el tiempo debido, pero nada más".

Esta es una práctica habitual en muchos restaurantes, ya que de esta manera, en caso de que un cliente no asista por cualquier motivo, no pierdan dinero.

Con respecto al fraude, reveló que "al final son páginas que te venden suscripciones o historias de estas, ¿sabes? Por un céntimo, y después sueles firmar abajo sin darte cuenta pequeñas suscripciones que, cuando te has olvidado del tema, ya te la suelen pasar".

Vázquez consultó con un informático que le confesó que "han detectado más casos sobre todo en la venta de entradas de conciertos, pero que son páginas de suplantación que en ningún momento nos han hackeado ni nos han metido enlaces en nuestras páginas".

"Es simplemente un tema de suplantación y de estafa para el cliente o usuario que decide poner su tarjeta ahí", recalcó el hostelero.

También manifestó que "nosotros el único canal que tenemos es nuestra página de Google, donde hay una pestaña para reservar una mesa. En nuestra página web hay otra pestaña. Está la guía Michelin...".

No obstante, insistió en que "todas estas páginas o demás usan el mismo motor, que es The Fork; si no entras por ahí, no es nuestro motor de reservas".