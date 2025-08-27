Laura Lobo, abogada experta en herencias en España: "Mucha gente cree que si no tienen terrenos no debe ..."

Cuando se es joven se piensa que el momento de testar una herencia aún puede esperar. Sin embargo, tarde o temprano se tiene que enfrentar a la pérdida de un ser querido.

Más allá del dolor psicológico que esto conlleva, es importante centrarse en qué sucederá con las herencias.

Muchos jóvenes consideran que al no tener pisos, bienes o propiedades a su nombre hace que no sea necesario pasar por una notaría a presentar el testamento, pero es una idea errónea.

Los motivos por los que se debería hacer testamento

Laura Lobo, abogada especializada en Familia y Herencias, señala que: "Mucha gente cree erróneamente que si no tiene casas o terrenos no debe hacer testamento. Eso no es cierto", explica a través de sus redes sociales.

Tal y como detalla, redactar un testamento ahorra tiempo, dinero y problemas a los herederos, incluso cuando los bienes son modestos o prácticamente inexistentes.

"El primero es que la tramitación de una herencia es más rápida y económica si hay testamento. Si no hay testamento, hay que realizar la declaración de herederos abintestato, que por regla general suele tardar más tiempo y suele ser un mayor desembolso", explica.

En otras palabras, el simple hecho de dejar por escrito la voluntad de una persona simplifica todo el proceso.

Los herederos evitan trámites adicionales, reducen costes y pueden disponer antes de los bienes, por pequeños que sean.

No solo cuentan las casas o terrenos

Otra falsa idea es que, sin propiedades inmobiliarias, el testamento no merece la pena. La abogada lo desmiente.

"Con el testamento vas a determinar a quién van a parar tus bienes. Aunque no tengas casas o bienes grandes, puede ser que dejes otros bienes como dinero, inversiones o un coche o lo que sea, da igual, aunque sean bienes personales, esos bienes son tuyos y a través del testamento puedes decidir a quién se lo quieres dejar", señala.

Es decir, no se trata solo de grandes patrimonios, las pertenencias personales, los ahorros o incluso pequeños objetos con valor sentimental pueden quedar perfectamente organizados.

Además, el testamento no solo sirve para distribuir patrimonio. Lobo recuerda que es un instrumento legal con más alcance del que mucha gente imagina.

"A través del testamento no solo se decide a dónde van a parar tus bienes, también se puede designar un tutor para los hijos menores de edad o perdonar una deuda que una persona tenga contigo", puntualiza.

De esta forma, la abogada experta en herencias recomienda que ante esta situación, "es recomendable asesorarse sobre tu situación concreta para que el testamento se adapte a ti".